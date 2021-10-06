В Калуге подешевели квартиры на вторичном рынке

Калуга и Архангельск стали единственными в России крупными городами, где в третьем квартале 2021 года снизились цены на вторичное жилье. В среду, 6 октября, об этом сообщило издание РБК.

По информации экспертов рынка, в нашем городе стоимость квартир на вторичке снизилась на 0,3%.

В то же время в Сочи такое жилье подорожало на 26,7%, в Краснодаре – на 26,5%, в Махачкале – на 13,6%, в Москве – на 1,6%.

В среднем по российским городам цена метра на вторичном рынке недвижимости составила 77400 рублей. За три месяца этот показатель вырос на 6,5%.