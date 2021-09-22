Калужанка пожаловалась на состояние 70-летнего дома на улице Салтыкова-Щедрина

21 сентября Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провёл личный приём.

К Главе города обратилась жительница дома № 58 по улице Салтыкова-Щедрина по вопросу проведения текущего ремонта.

Двухэтажный дом был построен в 1951 году, конструктивные элементы изношены. В доме всего 12 квартир и накопить необходимую сумму на капремонт очень сложно. Текущий ремонт не проводился уже много лет: в доме протекают трубы, вода подмывает отмостку, заливает квартиры и подъезды, требует замены и одна из входных дверей.

- Старый жилой фонд – это одна из наиболее острых проблем нашего города. Дом послевоенной постройки и ремонт ему, конечно необходим, но таких домов в Калуге очень много, – отметил Юрий Моисеев. – Отремонтировать все сразу невозможно, поэтому будем двигаться поэтапно. На первом этапе необходимо обследовать дом и провести работы по текущему ремонту, чтобы обеспечить людям нормальные условия проживания.

Сотрудники управления ЖКХ в ближайшее время проведут обследование дома, затем силами МБУ «Служба жилищного обеспечения» будут выполнены те ремонтные работы, которые возможно выполнить в рамках содержания общего имущества.

Также будет организовано общее собрание собственников, на котором необходимо будет принять решение о видах, объёмах ремонтных работ и порядке их финансирования.