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Калужанка пожаловалась на состояние 70-летнего дома на улице Салтыкова-Щедрина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.09.2021 14:10 0 364
Калужанка пожаловалась на состояние 70-летнего дома на улице Салтыкова-Щедрина

21 сентября Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провёл личный приём.

К Главе города обратилась жительница дома № 58 по улице Салтыкова-Щедрина по вопросу проведения текущего ремонта.

Двухэтажный дом был построен в 1951 году, конструктивные элементы изношены. В доме всего 12 квартир и накопить необходимую сумму на капремонт очень сложно. Текущий ремонт не проводился уже много лет: в доме протекают трубы, вода подмывает отмостку, заливает квартиры и подъезды, требует замены и одна из входных дверей.  

- Старый жилой фонд – это одна из наиболее острых проблем нашего города. Дом послевоенной постройки и ремонт ему, конечно необходим, но таких домов в Калуге очень много, – отметил Юрий Моисеев. – Отремонтировать все сразу невозможно, поэтому будем двигаться поэтапно. На первом этапе необходимо обследовать дом и провести работы по текущему ремонту, чтобы обеспечить людям нормальные условия проживания.

Сотрудники управления ЖКХ в ближайшее время проведут обследование дома, затем силами МБУ «Служба жилищного обеспечения» будут выполнены те ремонтные работы, которые возможно выполнить в рамках содержания общего имущества.

Также будет организовано общее собрание собственников, на котором необходимо будет принять решение о видах, объёмах ремонтных работ и порядке их финансирования.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.09.2021 14:10 0 364
Тэги: недвижимость городская дума
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