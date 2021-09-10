В Калужской области дополнительно выделят 80 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

В пятницу, 10 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой затронул тему обеспечения жильем детей-сирот.

- Говорили о проблеме обеспечения детей-сирот жильем. Она актуальная для многих регионов, - сообщил Шапша в своих соцсетях. - На необходимость принятия дополнительных мер для ее решения акцентировал внимание Президент России Владимир Путин. В нашем регионе в этом году на эти цели уже направлено 186 миллионов рублей, еще более 80 – выделим дополнительно. Татьяна Москалькова положительно оценила действующую в регионе практику предоставления компенсаций за наем жилья детям-сиротам до получения ими собственных квартир.