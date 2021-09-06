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Федеральный инспектор раскритиковал идею поселить сирот из Калужской области в отдельные дома

Ирина Будникова
Опубликовано: 06.09.2021 15:13 2 1180
Федеральный инспектор раскритиковал идею поселить сирот из Калужской области в отдельные дома

В понедельник, 6 сентября, на планерном совещании правительства Калужской области обсуждался вопрос обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сказал представитель судебных приставов, в нашем регионе образовалась большая очередь из этой категории граждан, включая тех, кто ждет исполнения судебных решений.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава ЛЕЖНИНА, помимо покупки отдельных квартир, планируется строительство нескольких домов в разных районах Калужской области для решения этой проблемы.

- На территории четырех муниципальных образований Калужской области уже начаты мероприятия по проектированию и строительству домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сказал Вячеслав Лежнин. – 33-квартирный жилой дом в Жуковском районе в деревне Верховье, 48- квартирный жилой дом в городе Медыни, 9-квартирный жилой дом в городе Кирове и 9- квартирный жилой дом в городе Балабаново.

Но такое положение дел вызвало возмущение у главного федерального инспектора по Калужской области Игоря КНЯЗЕВА. По его мнению, дети-сироты не должны жить в отдельных домах.

- Я не услышал какие-то четко поставленные ориентиры, - сказал Игорь Князев. – Надеюсь на то, что будет создана и принята специальная программа. Тогда будут четко и ясно поставлены цели, задачи и сроки выполнения обязательств перед детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Мы сейчас говорим о процессе, а я бы хотел от вас слышать, прежде всего от министра труда и социальной защиты и от министра строительства и ЖКХ, конкретную программу реализации этих долговых обязательств. Последнее, на что хочу обратить внимание, то строительство, которое сейчас идет, не должно быть 100% заселения этих домов детьми-сиротами. Их социализация не произойдет, если мы всех детей из детского дома переселим в общий дом. Это неправильно. Проект решения нужно доработать.

- Рассмотрение программы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2022 год будет вынесено на обсуждение до конца сентября 2021 года, - заверил министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.

Ирина Будникова
Опубликовано: 06.09.2021 15:13 2 1180
Тэги: недвижимость общество вячеслав лежнин игорь князев павел коновалов
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