У калужан осталось несколько дней, чтобы записаться в тур по новостройкам

Уже на этой неделе состоится традиционный тур по новостройкам Калуги. Все желающие еще могут записаться на это бесплатное мероприятие.

3 сентября (пятница) редакция и читатели «КП – Калуга» отправляются в долгожданный тур.

Планируете купить квартиру, но не можете определится с выбором? Тогда вам с нами по пути!

3 сентября мы организуем для вас экскурсию по новостройкам Калуги. Вы сможете напрямую пообщаться с застройщиками и оценить качество строительства, а также своими глазами увидеть, из каких материалов строятся дома и какие планировки предлагают строители.

За один день вы сможете посмотреть около 5 новостроек. И для этого вам необходимо всего лишь записаться по телефону: 8(4842) 79-04-54 и подойти в назначенное время к нашему агентству (ул. Комарова, 36), где вас будет ждать специальный автобус, на котором мы отправимся в увлекательное путешествие по новостройкам.

Ждем ваших звонков, количество мест ограничено.

8 (4842) 79-04-54