Юрий Моисеев проверил ход ремонта дома на улице Никитиной

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Михаил Васильев оценили ход капитального ремонта дома № 47 по улице В. Никитиной.

Пятиэтажка была построена в 1972 году, ранее здесь располагалось общежитие, сейчас – коммунальные квартиры, в которых проживает 234 человека. В 2021 году начались работы по капитальному ремонту.

- В доме проводится ремонт фасада и замена оконных блоков, – рассказал Михаил Васильев. – Фасад уже заметно преобразился, раньше он был в ужасном состоянии. Также необходим ремонт отмостки, но для этого придётся изыскивать дополнительные средства. Подрядчик работает качественно, соблюдает все сроки.

По плану завершение работ намечено на 30 октября, представители подрядной организации уверены в том, что справятся на месяц быстрее.

- Качество ремонта на достойном уровне, но, к сожалению, некоторые проблемы ещё не решены, – отметил Юрий Моисеев. – Управляющая компания занимается ремонтом системы отопления, водоснабжения и канализации, частично меняет электропроводку. Фактически работы выполняются в долг, так как жители накопили большую задолженность за коммунальные услуги - 456 тысяч рублей, жильцы 29 помещений вообще не оплачивают приходящие квитанции. Хотел бы призвать жильцов дома проявить сознательность и постараться погасить долг. Ведь все ремонтные работы ведутся для того, чтобы обеспечить им комфортные условия проживания.

Депутат Михаил Васильев планирует в ближайшее время провести общее собрание жильцов и обсудить вопрос задолженности за жилищно-коммунальные услуги.