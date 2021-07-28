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Владислав Шапша провел заседание совета по жилью в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.07.2021 14:46 0 216
Владислав Шапша провел заседание совета по жилью в Калужской области

В среду, 28 июля, в Калуге глава региона Владислав Шапша провел заседание совета при губернаторе Калужской области по реализации региональной составляющей национального проекта «Жилье».

О выполнении планов жилищного строительства доложил руководитель профильного министерства Вячеслав Лежнин. По его информации, за пять месяцев этого года построено около 307 тысяч кв. метров, что на 21 % превышает аналогичный показатель прошлого года. Среди субъектов входящих в состав ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, наш регион занимает 8 место по объему введенного жилья. Областные лидеры – Калуга, Обнинск, Жуковский и Боровский районы. В этих муниципалитетах построено более половины от всего объема введенного жилья (168 тыс. кв. метров). Министр подчеркнул, что по итогам полугодия по вводу жилья на человека в ЦФО наш регион традиционно занимает третье место (0,31 кв. метр) после Липецкой (0,34 кв. метра) и Ярославской (0,33 кв. метра) областей.

Вячеслав Лежнин отметил, что для выполнения планов по улучшению жилищных условий калужан и в будущем набирает темпы льготное ипотечное кредитование – за пять месяцев этого года их выдано на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению министра, важнейший инструмент стимулирования темпов строительства – участие области в мероприятиях федерального проекта «Жилье». В 2021 году общий объем финансирования региональных мероприятий составляет 349,5 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – почти 291 миллион рублей. Благодаря им планируется завершить строительство двух автомобильных дорог и системы канализации 51-ого микрорайона в Обнинске, детский сад на 350 мест на улице Братьев Луканиных в Калуге.

Владислав Лежнин отметил «готовность министерства к диалогу с застройщиками нашего региона, оказанию содействия по всем возможным направлениям» для разработки дополнительных механизмов государственной поддержки этого сектора экономики.

Представители строительных компаний, которые реализуют различные проекты на территории нашего региона рассказали о своих планах на ближайшие годы. Речь также шла об особенностях новейших технологий для повышения комфорта жилья, снижения транспортной нагрузки в городах, сдерживания роста цен и о трудностях с получением земельных участков для организации работы через 2-3 года.

Обращаясь к руководству профильного министерства и органов местного самоуправления, Владислав Шапша подчеркнул:

- Земля в населенных пунктах есть. Это факт. Другое дело – как она используется. Необходимо проработать действенные механизмы по вовлечению значительного объёма земли в новое градостроительство.

Глава региона поручил до конца года определить участки, на которых возможно жилищное строительство в ближайшей перспективе.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.07.2021 14:46 0 216
Тэги: недвижимость область владислав шапша
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