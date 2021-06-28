Гроза обесточила 78 населенных пунктов в Калужской области, и второй волной еще 71

На еженедельной планёрке министр строительства и ЖКХ сказал, что коммунальные службы еле успевают восстанавливать электричество и подачу воды в населённых пунктах.

В понедельник, 28 июня, на очередном заседании правительства Калужской области министр строительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН рассказал как в регионе боролись с непогодой.

- С учетом метеопредупреждения о неблагоприятных погодных условиях в филиале "Калугаэнерго" введён режим повышенной готовности, - отчитался Вячеслав Лежнин. - Для выполнения аварийно-восстановительных работа сформированы 92 бригады численностью 349 человек и 66 единиц техники было задействованы при восстановлении электроснабжения в период с 25 по 28 июня.

Из-за гроз в субботу отключилось электричество в 78 населённых пунктах в семи района, но к утру воскресенья почти везде электроснабжение было восстановлено.

Однако новый удар непогоды привел к тому, что 71 населённый пункт в четырех районах Калужской области снова обесточило. Речь идет о Дзержинском, Износком, Бабынинском, Куйбышевском районах. Сейчас там работают аварийные службы.

Также как мы уже писали, в субботу, 26 числа, в связи с отключением электричества на водозаборном северном узле, в ряде скважин этого водозабора было понижено давление, что привело к перебоям в водоснабжении на Северном и Малинниках. Примерно к 18:30 воскресенья удалось восстановить электросети, а к утру понедельника наладить нормальный режим подачи воды.

К полудню починили и электричество.