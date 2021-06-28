Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

Гроза обесточила 78 населенных пунктов в Калужской области, и второй волной еще 71

Ирина БУДНИКОВА
Опубликовано: 28.06.2021 12:26 1 862
Гроза обесточила 78 населенных пунктов в Калужской области, и второй волной еще 71
На еженедельной планёрке министр строительства и ЖКХ сказал, что коммунальные службы еле успевают восстанавливать электричество и подачу воды в населённых пунктах.
 
В понедельник, 28 июня, на очередном заседании правительства Калужской области министр  строительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН рассказал как в регионе боролись с непогодой. 
 
- С учетом метеопредупреждения о неблагоприятных погодных условиях в филиале "Калугаэнерго" введён режим повышенной готовности, - отчитался Вячеслав Лежнин. - Для выполнения аварийно-восстановительных работа сформированы 92 бригады численностью 349 человек и 66 единиц техники было задействованы при восстановлении электроснабжения в период с 25 по 28 июня.
 
Из-за гроз  в субботу отключилось электричество в 78 населённых пунктах в семи района, но к утру воскресенья почти везде электроснабжение было восстановлено.
 
Однако новый удар непогоды привел к тому, что 71 населённый пункт в четырех районах Калужской области снова обесточило. Речь идет о Дзержинском, Износком, Бабынинском, Куйбышевском районах. Сейчас  там работают аварийные службы. 
 
Также как мы уже писали, в субботу, 26 числа, в связи с отключением электричества на водозаборном северном узле, в ряде скважин этого водозабора было понижено давление, что привело к перебоям в водоснабжении на Северном и Малинниках. Примерно к 18:30 воскресенья удалось восстановить электросети, а к утру понедельника наладить нормальный режим подачи воды. 
 
К полудню починили и электричество.
Ирина БУДНИКОВА
Опубликовано: 28.06.2021 12:26 1 862
Тэги: жара
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»
ВТБ вдвое увеличил выдачи автокредитов в Калужской области
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виниловая плитка в интернет магазине
Последние новости из мира футбола
Аптеки в Калуге

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru