Губернатор Калужской области попросил брать плату за вывоз мусора с дачников

В понедельник, 24 мая, на рабочем совещании правительства Калужской области Центр управления регионом представил Аналитический отчет по мониторингу сообщений граждан с 14 по 20 мая 2021 года. Жителей на этой неделе больше всего волновало отсутствие детских стоматологов в регионе.

- В целом количество сообщений значительно выросло. Более чем на 37%. И составило около 2200, - начал доклад министр внутренней политики и массовым коммуникациям Калужской области Олег КАЛУГИН. - Основные направления, по которым граждане обращаются в органы исполнительной власти, это здравоохранение и медицина. Значительный рост - более 100%. И среди этих 125 сообщений более 30 посвящены нехватке узких специалистов в районах и в городе Калуге. В частности, отмечается нехватка детских стоматологов, что затрудняет запись к врачу и получение неотложной детской стоматологической помощи.

Также граждане жалуются на ухудшение вывоза мусора в Калуге, Обнинске, Жуковском, Дзержинском и Боровском районах. Что связывают в целом с увеличением мусора из-за начала дачного сезона и пересмотром графика вывоза.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН привел в пример Тарусский район. В нем объем отходов вырос в пять раз.

Но при этом размер платежей за коммунальные услуги остался на прежнем уровне. На что сразу обратил внимание губернатор Владислав ШАПША и поручил взимать плату за вывоз мусора с дачников:

- Я вас прошу вместе с главами администрации на этот вопрос обратить особое внимание, потому что да, увеличивается количество мусора, и ничего в этом необычного нет. Действительно, мы привлекательная для отдыха зона. Люди сюда едут на дачи, но за все надо платить, и за мусор, который здесь образуется, тоже. Должна взиматься соответствующая плата для того, чтобы было чем платить перевозчикам за его вывоз.

Не менее больным вопросом остается блок ЖКХ. В частности, недостаточное информирование о плановых отключениях воды, о проблемах с ее подвозом и отсутствием информации об организации этого подвоза.

Губернатор попросил министра строительства и ЖКХ провести работу по сокращению сроков отключения воды в этом году и отчитаться на плановом совещании.