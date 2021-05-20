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Владислав Шапша обсудил с Виталием Мутко доступность жилья для калужан

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.05.2021 16:24 0 333
Владислав Шапша обсудил с Виталием Мутко доступность жилья для калужан

В четверг, 20 мая, в Москве губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием МУТКО, на которой обсудили направления совместной работы и возможности в реализации в Калужской области комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» - финансовый институт развития в жилищной сфере, который реализует следующие направления: привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов для выгодного приобретения жилья в ипотеку.

Как отметил Виталий Мутко, госкомпания и регион нацелены на плодотворное сотрудничество по всем направлениям деятельности ДОМ.РФ.

- Реализация совместных программ позволит повысить доступность жилья для жителей области, будет иметь позитивный эффект для экономики региона. Наша общая задача – достижение целей национального развития, - подчеркнул он.

Владислав Шапша, со своей стороны, отметил, что в регионе есть несколько территорий, которые могут комплексно застраиваться с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ:

- Мы изучим опыт применения этого механизма в других регионах. Нужно четко взвесить все наши возможности в этом плане.

Финансирование инфраструктуры для застраиваемых территорий лишь одно из направлений совместной работы госкомпании и региональных властей по развитию жилищной сферы Калужской области. Соглашении о сотрудничестве сторон, заключенное в декабре 2020 года, предусматривает возможность запуска льготной ипотечной программы и реализации проектов арендного жилья.

- Мы понимаем, что есть люди, которые даже с учетом минимальной ипотечной ставки не могут улучшить жилищные условия, они не должны выпадать из нашего поля зрения. Доступная аренда может стать решением для этой категории граждан, - пояснил Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.05.2021 16:24 0 333
Тэги: область
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