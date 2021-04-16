В Калуге отключат холодную воду в деревне Крутицы с 20 по 22 апреля

С 8:00 20 апреля по 12:00 22 апреля 2021 года в Калуге будет прекращена подача холодной воды в жилые дома в деревне Крутицы. В пятницу об этом сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Причина отключения - проведение ремонтных работ.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркивают в городской управе.