В Калуге с крупного застройщика взыскали долг 30 миллионов

Судебные приставы взыскали с крупного застройщика в Калуге задолженности в размере 27 миллионов рублей, а также 3 миллиона рублей исполнительского сбора, сообщили в среду, 16 сентября, в пресс-службе УФССП по Калужской области.

Компания занималась строительством жилых домов в Калуге, и у нее образовались долги перед дольщиками и юридическими лицами. В итоге оказалось 55 взыскателей.

Чтобы взыскать долги приставам пришлось арестовать находящиеся в собственности застройщика три котельные и несколько автомобилей.

Руководителя организации предупредили о возможной уголовной ответственности.

Арестованное имущество выставили на торги, после чего долги строительной компании были погашены.