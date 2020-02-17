В Калужской области подвели итоги жилищного строительства в 2019 году

Утром в понедельник, 17 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША провел заседание регионального кабинета министров, на котором обсуждался вопрос ввода жилья.

В 2019 году в регионе построено более 9 тысяч квартир общей площадью 792,1 тыс. кв. метров, что на 0,5 % выше уровня предыдущего года, рассказали в профильном министерстве.

Наша область заняла 7 место по итогам одиннадцати месяцев прошлого года среди регионов Центрального федерального округа по показателю «Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации». По сравнению с предыдущим годом выросли объемы строительства индивидуального жилья.

Улучшению жилищных условий способствует и доступность кредитных ресурсов. За 2019 год средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 9,9%. Выдано 10 420 ипотечных кредитов на сумму 22 млрд. 708 млн. рублей. Переход отрасли на проектное финансирование способствовал увеличению доли ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов - с 24% до 30%.

В рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» оказывается федеральная поддержка на развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Это позволяет снизить себестоимость строительства жилья. В 2019 году на стимулирование программ развития жилищного строительства направлено свыше 580 млн. рублей.

В 2020 году общий объем финансирования на эти цели превысит 1 млрд. 131 млн. рублей. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в Калуге и Обнинске.

Владислав Шапша акцентировал внимание руководства отраслевого министерства на необходимости завершения строительства всех проблемных объектов на территории области.

- Наша задача – до конца текущего года решить проблемы обманутых дольщиков и не допускать повторения этой ситуации, - подчеркнул он.

В ходе совещания также рассматривались социальные и жилищно-коммунальные вопросы жителей региона. Ответственным за их решение ведомствам были даны соответствующие поручения. Одно из них касалось организации системных проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также контроля со стороны управляющих компаний за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов в домах и квартирах граждан.