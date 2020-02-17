$ 63.45 0.15
68.77 0.41
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области подвели итоги жилищного строительства в 2019 году

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 17.02.2020 15:18 0 310
В Калужской области подвели итоги жилищного строительства в 2019 году

Утром в понедельник, 17 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША провел заседание регионального кабинета министров, на котором обсуждался вопрос ввода жилья.

В 2019 году в регионе построено более 9 тысяч квартир общей площадью 792,1 тыс. кв. метров, что на 0,5 % выше уровня предыдущего года, рассказали в профильном министерстве.

Наша область заняла 7 место по итогам одиннадцати месяцев прошлого года среди регионов Центрального федерального округа по показателю «Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации». По сравнению с предыдущим годом выросли объемы строительства индивидуального жилья.

Улучшению жилищных условий способствует и доступность кредитных ресурсов. За 2019 год средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 9,9%. Выдано 10 420 ипотечных кредитов на сумму 22 млрд. 708 млн. рублей. Переход отрасли на проектное финансирование способствовал увеличению доли ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов -  с 24% до 30%.

В рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» оказывается федеральная поддержка на развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Это позволяет снизить себестоимость строительства жилья. В 2019 году на стимулирование программ развития жилищного строительства направлено свыше 580 млн. рублей.

В 2020 году общий объем финансирования на эти цели превысит 1 млрд. 131 млн. рублей. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в Калуге и Обнинске.

Владислав Шапша акцентировал внимание руководства отраслевого министерства на необходимости завершения строительства всех проблемных объектов на территории области.

- Наша задача – до конца текущего года решить проблемы обманутых дольщиков и не допускать повторения этой ситуации, - подчеркнул он.

В ходе совещания также рассматривались социальные и жилищно-коммунальные вопросы жителей региона. Ответственным за их решение ведомствам были даны соответствующие поручения. Одно из них касалось организации системных проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,  а также контроля со стороны управляющих компаний за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов в домах и квартирах граждан.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 17.02.2020 15:18 0 310
Тэги: недвижимость область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Профориентационный проект «Точка опоры» благотворительного фонда «Синара» стартовал в Калуге
11 фев 2020 10:36
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
Лечение за границей: преимущества и недостатки
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
«Всем подряд» – биржа прямых субподрядов
12 шагов к успешному интернет магазину под ключ
Западные СМИ о Путине

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru