В Калуге долги обанкротившихся УК повесили на жильцов

В понедельник, 10 февраля, на заседании правительства обсудили проблему жителей общежития на улице Салтыкова-Щедрина, 48 и многоэтажки на площади Победы, 14 в Калуге. На калужан повесили долги по теплу обанкротившейся управляющей компании. Одним выставили счета за отопление шестилетней давности, другим – за якобы полученное в сентябре тепло. Чтобы решить вопрос, жильцов вызвали в третейский суд. Главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ рассказали, что решение вопроса в третейском суде законно, он избирается с согласия двух сторон.

- Это стрелка, как в 90-е годы было, - не согласился губернатор.

- В данном случае третейский суд предусмотрен законодательством. Если граждане не приходили к соглашению с УК о рассмотрении этого дела в третейском суде, никакого юридического значения это решение иметь не будет, - заверили Артамонова.

Ситуацию обещают взять на контроль.