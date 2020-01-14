В Калуге решат проблему дольщиков за счёт непроданной квартиры

Дольщики дома №19 по улице Шахтеров в Калуге несколько лет ждут переезда. Здание было возведено ещё в 2017 году, осталось лишь подвести коммуникации. Калужане обращались в горуправу, прокуратуру и областное министерство строительства и ЖКХ. Застройщик дал новое обещание - сдать дом в январе 2020, сообщили в понедельник, 13 января, на заседании областного правительства.

- Данный дом находится на контроле. Городской управой продлено разрешение на строительство данного объекта до конца текущего месяца, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ. - В настоящий момент уровень строительной готовности данного объекта составляет практически 97%. В полном объёме неоплаченными остаются технические условия по газу, электроэнергии, водоснабжению и водоотведению. Сумма средств небольшая. Это небольшой дом, трёхэтажный, 15-квартирный. 14 квартир уже имеют собственника, одна - свободная. В данном случае, за счёт оставшейся квартиры сможем Фондом поддержки обманутых дольщиков реализовать и достроить этот объект. Месяц есть, а там уже будем принимать кардинальное решение.

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