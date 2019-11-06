В Тихоновом омуте, или Как теряют деньги на строительстве дома

Несколько человек из Калужской, Тульской областей и Подмосковья добиваются привлечения калужского предпринимателя к уголовной ответственности. Каждому из них он должен вернуть по суду немалые деньги. Но не торопится этого делать.

— Он себя чувствует абсолютно уверенным, — рассказывает один из пострадавших Владимир ПИСЬМЕНСКИЙ. — Пользуется огрехами в нашем законодательстве. Мне заявил: «Построить объект не могу. Денег у меня нет, и, вообще, вы в очереди далеко не первый на возврат средств. Можете, конечно, судиться, но с меня ничего не получите».

Четыре сваи

Владимир в 2018 году решил возвести на своём участке хозблок из СИП-панелей. Эта технология предполагает быстрое строительство — всего за 45–50 дней.

— Нашёл объявление на Авито. Посмотрел, вроде отзывы нормальные, написано всё профессионально. Встретился на своём участке с Максимом Тихоновым — руководителем компании «Дом Плюс». Он вёл себя так, что и не придерёшься — профессионально, компетентно. Рекомендовал, на чём можно сэкономить. Вызывал полное доверие. 30 августа мы заключили договор, и я внёс предоплату. Начать строить должны были через четыре дня.

Я долго сотрудничал со строителями и знаю, что обещания — это одно, а жизнь — другое. Начало работы всегда задерживается. Но через месяц это стало напрягать. Через полтора я написал претензию с требованием, чтобы он указал сроки строительства и подтвердил приобретение материалов. А дальше пошли обещания, что строители появятся не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Я написал вторую претензию с требованием вернуть деньги.

Тут приехали ребята, закрутили 4 сваи. Документы никакие не оформили. Я спрашиваю Тихонова: «Когда начнётся строительство?» Он отвечает: «Ну, через неделю!» В договоре написано, что при пониженной температуре он строить не может — считается, что это форс-мажор. А тогда как раз должно было прийти похолодание, и я понял, что строить Тихонов в этом году ничего не будет. В конце ноября стал готовить документы в суд.

По словам Владимира, Тихонов предложил заключить досудебное соглашение.

— Он мне заявил: «Давайте сумму уменьшим, и я начну платить!». Я ему ответил: «Сделаем проще: верните деньги, и я отзываю иск».

Но Тихонов на это не пошёл. В итоге по суду он должен Владимиру один миллион четыреста сорок тысяч рублей.

Вместо дома — гнилушки

В это трудно поверить, но Владимиру ещё повезло — стройка закончилась, не успев начаться. И Тихонов получил с заказчика лишь первую часть денег. А вот Андрею Ненашеву пришлось через суд добиваться сноса недостроенного дома.

— В апреле 2018 года заключил с Тихоновым договор. Согласно ему, с 1 июня должна была начаться стройка, а через 45 дней закончиться. Я внёс 250 тысяч рублей предоплаты. Стройка началась лишь в начале июля. Рабочие поставили свайно-винтовой фундамент и четыре внешние стенки первого этажа. Тихонов взял с меня крупный аванс, после чего сдулся. Полтора месяца с ним вёл переговоры. В итоге стройка попала под дожди, и всё сгнило.

Решением суда договор был расторгнут. Тихонова обязали возместить мне деньги, заплатить штрафные санкции и демонтировать дом: экспертизой он был признан непригодным к дальнейшей эксплуа­тации. Демонтировать-то дом он демонтировал, а деньги — один миллион 185 тысяч рублей — не вернул и возвращать, видимо, не собирается. Как я понимаю, это всё заранее так спланировано: он делает минимальный объём работ, берёт аванс и смывается.

Проверенная схема

В такую же ситуацию попала и Екатерина Калужская. Когда женщина решила, что её развели на деньги, то рассказала о Тихоновской схеме в соцсетях.

— Суть его работы — подписать договор, получить первые 10% от суммы на сваи, дальше идёт самый большой платёж якобы на дом-комплект — весь материал для строительства. Но по факту он привозит маленькую часть панелей, а когда задаёшь вопрос, где весь дом-комплект, утверждает, что на производстве. Затем — взнос третьей части по договору якобы на сборку дом-комплекта. Итого 90% от общей суммы вы отдаёте за маленькую часть материа­ла и установку его на сваи! Хватает, как правило, этого материала на то, чтобы положить пол и установить внешние стены первого этажа. Потом начинается самое интересное: фура попала в пробку, на производстве случайно использовали материалы, технические сложности и т.д. и т.п — сказки от Тихонова и его соратников.

После того, как женщина разметила эту информацию «ВКонтакте» и стала разыскивать пострадавших, Тихонов достроил ей дом. Но подобных гневных отзывов в сети множество. Среди тех, кто отдал деньги строителю, но так и не дождался дома, есть и бизнесмены, и писатели, например, автор книги «Тайна перевала Дятлова» Николай Андреев.

Но добиваться правды в суде решаются не все.

— Он нам начал строить дом, долго его не заканчивал, — рассказывает одна из клиенток Тихонова Елена. — Год деньги не возвращал. Когда мы стали обращаться во все инстанции, афишировать ситуацию в соцсетях, искать пострадавших, предложил деньги. Но это лишь часть средств, которые мы ему выдали на строительство.

Тихонов сказал: «Либо вы столько получите, либо вообще ничего». А у нас ипотека, любые средства были нужны. Он манипулирует людьми, говорит: «Если вы будете обращаться в органы, я вам ничего не построю и не отдам. Меня посадят, а вы останетесь и без денег, и без дома». И мы подписали бумагу, что не имеем к нему претензий.

Жертва обстоятельств

Максим Тихонов согласился прокомментировать случившееся нашему изданию. Встречу назначил в кафе и сразу предупредил, что разговор будет записывать на диктофон.

— Я работаю на рынке с 2015 года. На данный момент мною построено 60 домов. Это не то, что я случайно нашёл двух-трёх людей, выманил у них деньги, — рассказал Тихонов. — Бизнес связан с определёнными рис­ками, я уж не буду говорить о неоплаченных, но полностью построенных мною домах.

По словам строителя, по решению суда он должен выплатить своим заказчикам в пять раз больше денег, чем получил с них по предоплате, так как условия договоров, которые он с ними заключает, предусматривают штрафные санкции.

Тихонов объясняет задержки строек форс-мажорными обстоятельствами.

— Что касается Ненашева. Он остался без дома. Решение суда я комментировать не буду, могу лишь дать эмоциональную оценку. Как всё было: на момент, когда ровно половина дома у него была построена, он прислал мне извещение о расторжении договора.

Я в тот момент вёл переговоры с заказчиками, у меня возникли определённые финансовые сложности, я не мог продолжить стройки, хотел, чтобы мне дали отсрочку. Калужская устрои­ла бой в Интернете. Я её понимаю, ей нужен был дом, она хотела получить его как можно быстрее, я порушил ей определённые планы. В итоге она получила всё-таки то, что хотела. Получил дом и третий человек, а Андрей Ненашев, к сожалению, не стал ждать.

По словам Тихонова, экспертиза, признавшая дом непригодным для эксплуатации, проводилась сразу же после проливных дождей, поэтому у неё и оказались такие результаты.

— Ненашев хотел этого добиться, хотел снести дом. У нас реально оплаченных и невыполненных работ было на 150–200 тысяч рублей, а по результатам суда мне вешают миллион двести тысяч. Решение суда абсолютно законно. Как дать этому оценку? Сложно.

А клиент Письменский, как утверждает Тихонов, выплатил ему аванс не 300, а лишь 250 тысяч рублей.

— У нас должен был пойти следующий этап — производство панелей. Но оставшихся 50 тысяч мне так и не поступило, — рассказывает Тихонов. — Я ему позвонил, предложил заключить мировое соглашение: «Я верну ваши деньги за вычетом стоимости фундамента».

Но он решил сначала посоветоваться с адвокатом. В итоге сказал, что хочет забрать всё. У меня возникает мысль, а не было ли это заранее спланировано… Писатель Андреев. У нас с ним подписано мировое соглашение, часть денег — порядка 30% — уже вернули.

Причём Тихонов утверждает, что решил вернуть писателю всю сумму, без учёта уже выполненных работ и закуп­ленных материалов.

Строитель заверяет, что решение суда исполнит, как только появится финансовая возможность. А скандал, поднявшийся в соцсетях и СМИ, подорвал его деловую репутацию.

Взять нечего

Адвокат Максим МАЙО­РОВ уверен, что жалобы клиентов в соцсетях — только вершина айсберга.

— По нашим сведениям, пострадавших очень много. Они есть в Липецкой области, в Подольске, Калужской области. В настоящий момент я представляю интересы трёх из них. Они с разницей в несколько месяцев по очереди обратились к Тихонову.

Он выезжал на место, осматривал площадку, договорился о строительстве здания. Замысел в чём заключается? Он изначально вводит клиентов в заблуждение. Создаётся полная видимость того, что человек желает осуществить свою работу и получить за это деньги. Дальше идёт заключение договора на строительство, расписывается, какие деньги и за что будут выплачиваться. Изготовление фундамента, крыши, отделка — всё расписывается. Тихонов получает предоплату на приобретение материалов.

Все мои клиенты выдавали аванс, получали квитанцию. Но как только начинаются работы, что-то происходит. Тихонов пытается с клиента получить вперёд деньги, которые якобы нужны на установку стен, ещё на какие-нибудь работы. И люди платят. Ведь работы уже начались. Фундамент сделан, вроде рабочие есть. Но потом он просто пропадает и всё.

Все мои клиенты пытались получить деньги назад. Тихонов от них не скрывается, говорит: «Я получаю деньги у одного, вкладываю в стройку другого. Там чуть-чуть поработаю, беру деньги и вкладываю в другое место». Это такая пирамида.

Он не боится суда. Сразу говорит: «Идите и подавайте в суд. У меня нет ничего!» Договоры он заключает как физическое лицо. У него нет никакого имущества, есть квартира, которая в долевой собственности, в ней также проживают дети и жена. Он хорошо юридически подкован и понимает, что взыскать с него ничего нельзя до того момента, пока он не начнёт получать пенсию.

Мы подали заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Калужской области. Была проведена первоначальная проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но сотрудники полиции сами обратились к прокурору с ходатайством об отмене этого постановления, чтобы провести дополнительную проверку.

Мы хотим объединить всех потерпевших, чтобы доказать, что это целая серия. В каждом случае одинаковый способ завладения деньгами. Если ты один раз прокололся и не можешь достроить, всё останови, возвращай деньги.

Но нет, он берёт у другого, у третьего. Если бы это был единичный случай, то понятно, что это гражданско-правовые отношения: предприниматель взялся и по тем или иным причинам не смог выполнить свою работу. Но здесь прослеживается серия и одинаковый способ завладения средствами. Мы надеемся, что полиция возбудит уголовное дело по данному факту. Он не смог предоставить в полицию никаких документов, подтверждающих, что им были приобретены какие-то материалы для строительства домов моих клиентов.

Дело живёт

Несмотря на поднявшийся скандал и волны негативных отзывов в соцетях, Тихонов продолжает строить дома. Нам удалось поговорить с нынешним его клиентом Никитой. Он не хочет называть свою фамилию, так как стройка его дома ещё продолжается.

— Было много неприятных ситуаций. Приходилось выбивать каждый этап строительства, который сопровождался какими-то задержками. Не было ни одного этапа, чтобы всё прошло гладко, — рассказывает Никита. — В какой-то момент стройка встала.

И я полез в Интернет, нашёл отзывы. Списался с людьми, которым он не достроил дома. Я не стал с ним ругаться, не грозил ему судами — ничего. Понял, чем это бы ни закончилось, скорее всего, он свалил бы в закат. Обращение в те же прокуратуру и суды ничего не дало бы. Стал действовать хитрее.

Обещал Тихонову, что как только он закончит этот дом, дам ему следующий. У меня есть ещё один участок. Мы с ним его посмотрели. Чуть ли не проект рассчитали, плюс я ему сказал, что у меня там будет баня. Накидал вариантов. Обещал, что сделает круто.

В итоге практически всё, что было по смете моего строящегося дома, он добил, за исключением мелочей. Например, не сделал террасу. Она стоит 25 тысяч рублей. Но это не миллионы, не 600 и не 400 тысяч рублей. В каком-то плане мне повезло. У нас, по идее, дальше должна идти отделка дома. Но я теперь пытаюсь соскочить.

Сайт «Дом Плюс» больше недоступен. Зато активна группа Тихонова «ВКонтакте». Всего за 1, 5 миллиона он предлагает построить такой дом.

Официально

Согласно данным из открытых источников, Тихонов Максим Васильевич решением Арбитражного суда Калужской области от 17.10.2019 г. по делу № А23–2368/2019 был признан банкротом.

Назначен внешний управляющий — Зудова Елена Владимировна, а имущество банкрота будет выставлено на торги.

— Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опуб­ликования сообщения о введении реализации имущества Тихонова в газете «Коммерсантъ», — говорится в официальном сообщении. —

Адрес для заявления кредиторами требований и направления корреспонденции финансовому управляющему: 300012, Тульская область, Тула, Ф. Энгельса, д. 62, 411

Судебное заседание по результатам реализации имущества назначено на 15 апреля 2020 г. Оно состоится в 9:10 в помещении суда по адресу: Калуга, ул. Ленина, д. 90.

Среди кредиторов предпринимателя, инициировавших процедуру банкротства, значатся Калужское отделение Сбербанка, ОПФР по Липецкой области, УФНС России по Калужской области и частные лица.

А в это время

Не Тихоновым единым

В похожую ситуацию попал калужанин Андрей Ларичев. Вот что он рассказал нам:

— Я год назад обратился в компанию «ПолиСип» к бывшему партнёру Тихонова Тимошину. Сейчас она называется «ПолиСип-строй» (согласно данным открытых источников, это две разные компании, но директор и владелец у них один и тот же. — Прим. ред). Деньги на строительство дома дал, стройка началась, но дом мне так и не достроили. По решению суда он мне должен вернуть миллион семьсот тысяч рублей. Приставы говорят, что денег мне не дождаться…

Недостроенный дом гниёт.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.11.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.