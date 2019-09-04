Экскурсия по новостройкам закончится раздачей приза

Планируете купить квартиру в новостройке, но не можете определиться с выбором? Тогда вам с нами по пути.



21 сентября, в субботу, редакция газеты «Комсомольская правда - Калуга» проводит бесплатный автобусный тур по новостройкам города, где независимые специалисты расскажут о всех плюсах и минусах строящихся ЖК и тонкостях выбора недвижимости на первичке!



Всего за один день вы:

увидите более 5 строящихся ЖК,

узнаете актуальные цены и сроки сдачи объектов,

посетите шоу-рум, где увидите готовые квартиры, с отделкой и мебелью,

узнаете о районе и инфраструктуре,

поймете, как выбирать застройщиков, чтобы не ввязаться в долгострой.



А еще вас ждет сюрприз от наших партнеров.



В конце тура мы разыграем сертификат номиналом 20 000 рублей в ТЦ «Белый дом» на покупку товаров для вашей новой квартиры.



Участие в экскурсии только по предварительной записи.



Ждём ваших заявок по телефону: (4842) 79-04-54 доб.181



Прием заявок до 19 сентября. Количество мест ограниченно.