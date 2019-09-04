Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 04 сентября
$ 66.91 0.28
73.20 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Экскурсия по новостройкам закончится раздачей приза

04.09.2019 10:34 1 1000 Редакция
Экскурсия по новостройкам закончится раздачей приза

Планируете купить квартиру в новостройке, но не можете определиться с выбором? Тогда вам с нами по пути.
 
21 сентября, в субботу, редакция газеты «Комсомольская правда - Калуга» проводит бесплатный автобусный тур по новостройкам города, где независимые специалисты расскажут о всех плюсах и минусах строящихся ЖК и тонкостях выбора недвижимости на первичке!
 
Всего за один день вы:

  • увидите более 5 строящихся ЖК,
  • узнаете актуальные цены и сроки сдачи объектов,
  • посетите шоу-рум, где увидите готовые квартиры, с отделкой и мебелью,
  • узнаете о районе и инфраструктуре,
  • поймете, как выбирать застройщиков, чтобы не ввязаться в долгострой.

 
А еще вас ждет сюрприз от наших партнеров.
 
В конце тура мы разыграем сертификат номиналом 20 000 рублей в ТЦ «Белый дом» на покупку товаров для вашей новой квартиры.
 
Участие в экскурсии только по предварительной записи.
 
Ждём ваших заявок по телефону: (4842) 79-04-54 доб.181
 
Прием заявок до 19 сентября. Количество мест ограниченно.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Редакция 
Тэги: недвижимость тур по новостройкам
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Заглубленные контейнеры на Хрустальной оказались обычными 19.08.2019 14:59

В Калуге запретят строить дома выше 12 этажей 14.08.2019 16:01

Калужские чиновники рассказали, как обманутые дольщики получат квартиры 12.08.2019 16:11

Как остановить градостроительный беспредел 08.08.2019 21:30

15 миллиардов: в Калуге посчитали расходы на многодетных 23.07.2019 10:40

Народные новости
402 7
pozor
326 7
Политический гурман
3300 5
pandemonium

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 07 сентября, 10:40
Натальин день
п. Полотняный Завод, музей
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 08 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

UglyDolls. Куклы с характером
Angry Birds 2 в кино
Команда мечты
Король Лев
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Вчера 15:31
Новости компаний

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк Вчера 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.