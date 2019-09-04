Экскурсия по новостройкам закончится раздачей приза

Планируете купить квартиру в новостройке, но не можете определиться с выбором? Тогда вам с нами по пути.
21 сентября, в субботу, редакция газеты «Комсомольская правда - Калуга» проводит бесплатный автобусный тур по новостройкам города, где независимые специалисты расскажут о всех плюсах и минусах строящихся ЖК и тонкостях выбора недвижимости на первичке!
Всего за один день вы:
А еще вас ждет сюрприз от наших партнеров.
В конце тура мы разыграем сертификат номиналом 20 000 рублей в ТЦ «Белый дом» на покупку товаров для вашей новой квартиры.
Участие в экскурсии только по предварительной записи.
Ждём ваших заявок по телефону: (4842) 79-04-54 доб.181
Прием заявок до 19 сентября. Количество мест ограниченно.
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