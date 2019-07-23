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15 миллиардов: в Калуге посчитали расходы на многодетных

23.07.2019 10:40 1 196 Елена Французова
15 миллиардов: в Калуге посчитали расходы на многодетных

В этом году многодетным семьям в Калуге предоставлено 242 земельных участка, рассказала в понедельник, 22 июля, на планёрке в городской управе начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Юлия КОВТУН.

- Во втором полугодии планируется предоставить ещё 660, тем самым полностью обеспечим землёй стоящих в очереди, - рассказала она.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ поинтересовался инфраструктурой земельных участков.

- Разработаны проекты планировок, проекты межевания, определены красные линии по каждому участку, начиная с 2014 года ведутся проектно-изыскательские работы, - сообщила Ковтун. – Например, для деревни Лихун разработана проектно-сметная документация. На улично-дорожную сеть, водоснабжение, канализацию необходим 1 миллиард рублей.

- Общий объём затрат считали? – спросил Разумовский.  

- Более 15 миллиардов, - ответила Ковтун.

Ковтун рассказала, что в региональное министерство строительства и ЖКХ было направлено обращение с предложением разработать федеральную программу, предусматривающую выделение субсидий на финансирование таких работ.

Городской голова сообщил, что будет делать повторное обращение в министерство.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: недвижимость юлия ковтун дмитрий разумовский
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