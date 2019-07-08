Столетнее здание осыпается рядом с горуправой

В понедельник, 8 июля, на планерке в городской управе обсудили состояние дома на улице Ленина, 94 в Калуге. Трёхэтажный дом, построенный в 1918 году, находится рядом с городской управой. Лицевая стена дома больше года назад начала осыпаться. Пешеходы опасаются, что куски кирпича и штукатурки свалятся им на голову. Жильцы неоднократно обращались в ЖЭК.
Начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ сообщил, что капитальный ремонт дома запланирован в 2020 году. На этой неделе будут проведены противоаварийные мероприятия.
- Вы же это сами видите, не надо критики дожидаться, тем более, что это центр города, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Точечно-строительный конфликт: на месте сада строят 25-этажку 03.07.2019 21:30
«Боюсь умереть под руинами»: калужане годами ждут расселения 27.06.2019 21:30
Новый стандарт комфорта 20.06.2019 15:30
Опасный капремонт: рабочие кидали булыжники с крыши пятиэтажки 19.06.2019 13:57
Путин, помоги: следователи занялись еще одной жалобой калужанина 18.06.2019 14:39
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: