Столетнее здание осыпается рядом с горуправой

В понедельник, 8 июля, на планерке в городской управе обсудили состояние дома на улице Ленина, 94 в Калуге. Трёхэтажный дом, построенный в 1918 году, находится рядом с городской управой. Лицевая стена дома больше года назад начала осыпаться. Пешеходы опасаются, что куски кирпича и штукатурки свалятся им на голову. Жильцы неоднократно обращались в ЖЭК.

Начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ сообщил, что капитальный ремонт дома запланирован в 2020 году. На этой неделе будут проведены противоаварийные мероприятия.

- Вы же это сами видите, не надо критики дожидаться, тем более, что это центр города, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

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