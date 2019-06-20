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Новый стандарт комфорта

20.06.2019 15:30 0 456 Лилия Булаевская, Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Новый стандарт комфорта

Так выглядел 18-й корпус чуть меньше месяца назад.

Калуга. Тайфун. «Молодёжный». Эти координаты известны всем участникам рынка недвижимости столицы нашего региона. О нём положительно отзываются агентства недвижимости. Кредитные организации быстро рассматривают заявки заёмщиков на ипотечный кредит. Уже успевшие приобрести квартиру в ЖК «Молодёжный» настоятельно рекомендуют родственникам и друзьям стать их соседями.

Как всё начиналось
А началось всё с того, что больше 10 лет назад ГК ФСК (тогда – ФСК «Лидер») выиграла конкурс на постройку жилого комплекса в микрорайоне «Тайфун». С тех пор здесь выросло 11 домов комфорт-класса, в окнах которых уже давно уютно горит свет.

Новый, 18-й корпус возводится по той же монолитно-кирпичной технологии, что и весь ЖК «Молодёжный». Это придаёт домам жёсткость, обеспечивая высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Здесь никогда не появится трещин, и даже в случае «вселенского потопа» вода не просочится к соседям.

Цена и качество
И заинтересованные калужане, и сторонние наблюдатели отмечают, как динамично ведётся строительство нового дома. Кажется, ещё год назад здесь были только стены первых этажей. А сейчас степень готовности оценивается как максимальная: корпус постро-ен, заканчивается внешняя отделка кирпичом.

Потом в каждой квартире будут установлены качественные стеклопакеты, а лоджии – остеклены. Квартиры сдаются без отделки – с входной металлической дверью, стеклопакетами, электрикой, горячей и холодной водой до счётчика, заведённым и опрессованным отоплением. Многим покупателям этот вариант очень нравится, поскольку у них появляется возможность оформить квартиру, опираясь исключительно на свои вкус и фантазию. В доме предусмотрены электрические плиты. А питает весь жилой комплекс своя современная котельная, которая расположилась буквально через дорогу.

Придомовая территория тоже внушает уважение. Застройщик не скупится и наполняет пространство между домами большим количеством скамеек, навесов и игровых площадок. Жители ЖК «Молодёжный» в шутку говорят, что здесь развлечений едва ли не столько же, сколько в городском парке.

А парковочных мест тут запланировано даже больше, чем требует норматив.

Проектом предусмотрено 10 видов планировки однокомнатных квартир, 3 вида студий, 7 видов двушек и 2 вида трёшек.

Первый этаж, как всегда, отводится под коммерческие помещения – они уже ждут своих арендаторов.

Территория вокруг дома давно освоена. Есть детские сады, прямо за перекрёстком – 12-я школа, и скоро появится ещё одна. Обеспечена транспортная доступность: выезд на окружную дорогу и в любую часть нашего города. При этом можно со всей ответственностью утверждать, что «Молодёжный» находится в экологически чистом районе: со всех сторон жилой комплекс окружает лесопарковая зона.

На сегодня в новом корпусе продано больше половины квартир. И даже сейчас, на такой высокой стадии готовности дома, цены здесь вполне приемлемые. Так, однушка может обойтись всего в 1,5 млн. рублей. К тому же в офисе продаж всегда порадуют индивидуальными скидками и очень соблазнительными ипотечными предложениями от ведущих банков страны.

Окончание строительства намечено на декабрь 2019 года. А уже в начале 2020-го собственники получат ключи от своих квартир. И вы ещё можете оказаться среди этих счастливчиков.

Офис продаж:

  • г. Калуга, мкрн «Тайфун», Солнечный бульвар, 4.
  • Телефон: +7 (4842) 212-300.
  • www.fsk.ru.


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Авторы
Лилия Булаевская 
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: лидер peклама недвижимость
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