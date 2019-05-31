Тур по новостройкам: самое время успеть

24 мая редакция и читатели «КП – ​Калуга» совершили очередной тур по новостройкам города. Акция традиционная, а в этот раз и более чем своевременная.

Угроза подорожания

1 июля 2018 года в закон о долевом участии внесен ряд существенных поправок, а с 1 июля 2019-го ДДУ (договоры долевого участия) будут упразднены совсем. Это изменение неизбежно повлечет за собой рост стоимости нового жилья. Итак, остается чуть больше месяца, чтобы успеть купить новую квартиру по старой цене.

При долевом участии застройщик начинал продавать квартиры еще на нулевом цикле — ​на этапе котлована. Начальные взносы дольщиков использовались при дальнейшем строительстве. В итоге даже покупателю, решившему приобрести жилье в уже фактически достроенном доме, оно обходилось дешевле на 20–30%. Теперь возможности платить раньше и, соответственно, меньше не будет. По новому закону, купить можно только уже готовую квартиру в сданном в эксплуатацию доме. А застройщику остается лишь использовать собственные деньги или пользоваться услугами банков.

Поехали!

Утром 24 мая в автобусе у здания агентства «Комсомольская правда — ​Калуга» собралось около двух десятков калужан, пожелавших успеть приобрести новую квартиру по старой цене. Эти люди не походили на доверчивых покупателей, которые могут все бумаги подписать вслепую, ​толком не изучив объект и не встретившись с представителями ­застройщика, а потом кусать локти, оставшись один на один с некачественной стяжкой, неровными стенами и протекающими трубами. Чтобы не совершить опрометчивых шагов, они и приняли участие в нашем проекте. Конечно, особо искушенные соискатели уже не раз читали о калужских новостройках, в том числе и в региональном выпуске «Комсомольской правды». Но ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или прочитать!

В рамках нашего тура они осмотрели 5 жилых комплексов. Прокатились на бесшумных лифтах, оценили качество кладки, гладкость стен и потолков. И, что принципиально важно, получили по целой папке материалов по каждому объекту с подробными описаниями и планировками.

Итальянский дом на улице Высокой

Весенний тур по новостройкам начался в ЖК «Palladio».

Отклонившись от привычного маршрута, сворачиваешь в один из переулков центра города-и словно попадаешь в неизведанный мир. Здесь у жизни другой темп, а у будней-новый вкус. Участники поездки заметно приободрились когда перед ними предстал архитектурный ансамбль Palladio, отличающийся от однотипных проектов города, своей архитектурой и величественностью. В гармонии с местом и в согласии со временем!

Жилищный комплекс– воплощение эксклюзивного проекта от «Italia Verostail» – итальянского партнера компании-застройщика СК «Традиция». Комплекс стилизован под неоклассицизм конца XIX в. Два корпуса в 8 и 9 этажей с внутренним двором и подземной парковкой составляют отдельный целостный мир. Оказавшись внутри него, участники тура окунулись в атмосферу уюта и беззаботности.

– Двор огорожен надежным и при этом весьма изящным забором. Въезд в подземную парковку с улицы. В охранной системе комплекса – видеонаблюдение, сигнализации, автоматические ворота и шлагбаумы, оснащенные датчиками доступа, которые считывают номера машин и пропускают только своих. Персональное парковочное место на закрытой парковке– огромный плюс для автовладельцев. Протирать свое авто каждое утро от уличной пыли, а зимой очищать от снега и льда не потребуется. И бежать к нему через двор в непогоду тоже – лифт доставит прямо за руль…

Двор комплекса явно воодушевил гостей. Уже выполнено озеленение, ухоженные газоны, посажены туи и клены- радующие глаз, установлены современные детские площадки, как для маленьких деток, так спортивный комплекс для детей постарше. Осталось установить лавочки-где родители будут отдыхать, дыша свежим воздухом, наблюдая за своими детьми, заливающимися громким смехом, играючи на территории комплекса.

На очереди – внутреннее, нежилое и жилое, пространство домов. «Вау!», вырвавшееся у «туристов» при виде роскошной люстры в парадной (назвать это всё тривиально «подъездом» не поворачивается язык!), стало началом череды восклицаний, превратившихся в процессе осмотра в непрерывный звуковой фон. Чистые холлы, огромные зеркала, сверкающий глянец мрамора, портики, лестницы – уж не в античном ли мы музее?!

Попав на пятый этаж первого корпуса, экскурсанты оказались перед гостеприимно распахнутыми дверями квартир – разными вариантами одно-, двух- и трёхкомнатных. Во-первых, снова простор, ощущение свободы, творческого полета... И без того огромная кухня-гостиная от 20 м2 словно растет и расширяется за счет панорамного остекления. Из кухни выход на лоджию, которая воспринимается как смотровая площадка, открываются виды на калужский бор и водную гладь яченского водохранилища.

Некоторые окна квартир выходят в уютный внутренний двор, с высоких этажей открывается городская панорама города.

– В каждой квартире – индивидуальное отопление. Прохлада или тепло в квартире на усмотрение ее жильцов. Высокие трехметровые потолки.

Дом на стадии ввода в эксплуатацию. Готовность – 99%.

И даже не вериться, что сегодня обычный будний день где-то посреди повседневной суеты.

Оставайтесь, я вам еще закат покажу!

Benvenuto! – сказали бы итальянцы.

Подробности:

на нашем сайте sktradition.ru

по адресу: ул. Кирова, 57, будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00

по телефону 8(4842) 44-00-44

В «Молодежный» – ​за комфортом и приятными ценами!

Одним из пунктов нашей экскурсии значился новый, 18-й корпус этого жилого комп­лекса.

Все по плану

Те, кто в начале строительства очень хотел, но опасался покупать здесь жилье, приводя аргументы вроде «вдруг не построят?» или «а если не вовремя сдадут?», убедились, что их страхи были совершенно напрасны.

Команде «Комсомолки» и пристально следящим за фоторепортажами с туров по новостройкам участникам нашей экспедиции сразу бросилась в глаза положительная динамика строительства. Если на момент сентябрьского тура здесь активно возводился 14-й этаж из 19 запланированных, то сейчас степень готовности можно оценить как максимальную: корпус построен, заканчивается внешняя отделка.

Вот и персональный менеджер по работе с клиентами Максим Воронцов заверил экскурсантов, что все идет по графику: через месяц здесь уже планируется подключение коммуникаций, месяца через два уйдут каменщики, в августе уберут кран и начнется благоустройство территории.

Окончание строительства намечено на декабрь 2019 года. Спустя три месяца собственники получат ключи от своих квартир.

Корпус построен, заканчивается внешняя отделка.

Дом «с конопушками»

Все монолитные дома с применением кирпича, построенные в ЖК «Молодежный» за последние 10 лет, появились на карте города благодаря Группе компаний «ФСК», которая работает во многих регионах России.

Правда, 18-й корпус визуально отличается от других 11 домов жилого комплекса: рядом с корпусами кирпичного цвета вырос белоснежный дом с оранжевыми вкраплениями, очень похожими на милые конопушки, как заметила участница нашего тура Алевтина Владимировна.

Новый дом — ​5-подъездный, рассчитан на 414 квартир. Первый этаж — ​полностью коммерческий.

Экскурсанты, изъявившие желание поближе познакомиться с планировками, получив защитные каски, в сопровождении Максима небольшими группами отправлялись на стройку. А посмотреть тут есть что: проектом предусмотрены 10 видов планировок однокомнатных квартир, 3 вида студий, 7 видов двушек и 2 вида трешек.

Черновая отделка, в которой сдаются квартиры (входная металлическая дверь, стеклопакеты, электрика, горячая и холодная вода до счетчика, заведенное и опрессованное отопление), значительно минимизирует затраты на ремонт. В доме предусмотрены электрические плиты. А своя котельная расположилась прямо через дорогу.

Во дворе появится площадка для детских игр и можно будет спокойно поставить машину — ​парковочных мест запланировано даже больше, чем требует скупой норматив. Предусмотрена и парковка для инвалидов. А вот от посторонних автомобилей дворовую территорию застрахуют: проезд на соседнюю улицу будет заблокирован.

В микрорайоне «Тайфун», где прописался ЖК «Молодежный», созданы все условия для комфортного проживания. Есть детские сады, прямо за перекрестком — ​12-я школа, и скоро появится еще одна — ​новая и современная, обеспечена транспортная доступность: выезд на окружную дорогу и в любую часть нашего города. Со всех сторон жилой комплекс окружает лесопарковая зона, наполняя воздух целебными ароматами, так необходимыми современному горожанину.

В новом корпусе продано уже 60% квартир. И даже сейчас, на такой высокой стадии готовности дома, цены здесь вполне приемлемые. К тому же в офисе продаж всегда порадуют индивидуальными скидками и очень «вкусными» предложениями по ипотеке.

Офис продаж:

г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 4, средний подъезд, на домофоне — 55

телефон: 8 (4842) 212-300

Проектная декларация размещена на сайте: http://fsk.ru

Новый взгляд на Черемушки

Строящийся жилой комплекс на улице Жукова сочетает в себе все, чего мы ждем от современного жилья в центре европейского города



Завози мебель — ​и живи!

Экскурсия в ЖК «Новые Черемушки» оказалась самой динамичной и заключалась в диалоге с гидом Еленой.

Первая очередь в «Новых Черемушках» давно отстроена и заселена, а строительство второй — ​в самом разгаре.

Монолитный каркас второй очереди возведен полностью. Сейчас ведется кладка стен и перегородок из газобетонных блоков. Затем на фасаде будет выполнена кирпичная кладка, наружные стены утеплят и оштукатурят.

К радости тех, кто не хочет тратить время и силы на ремонт нового гнездышка, квартиры во второй очереди можно будет приобрести не только с черновой отделкой, ​включающей электроразводку и стяжку пола, но и с готовым ремонтом. Целых три подъезда будут сдаваться с уже готовой отделкой от застройщика: стены оклеят обоями под покраску, уложат ламинат, установят сантехнику, межкомнатные двери, натяжные потолки, двухкамерные стеклопакеты, застеклят лоджии. Что называется, «завози мебель — ​и живи». В ближайшее время откроются шоу-румы, посмотрев которые потенциальные покупатели смогут оценить уровень отделки квартир.

Все свое

Наш десант наблюдал за строительством второго дома с придомовой территории первого, и уезжать оттуда, признаться, совсем не хотелось. Просторно, но в то же время уютно, добротные и безопасные площадки для детей и любителей уличных занятий спортом, удобные лавочки, парковочные места, причем не только для автомобилей, но и для велосипедов…

У нового дома — ​две собственные крышные котельные: первая уже установлена на 6-й секции, вторую только будут монтировать. Комфорт «новых черемушкинцев» обеспечивает и своя электроподстанция!

Все вопросы по содержанию дома можно будет решить не покидая территорию жилого комплекса: управляющая компания в ЖК «Новые Черемушки» тоже своя собственная, находится она в первом подъезде первой очереди, и в ее компетенции — ​обслуживание обоих домов жилого комплекса.

Важная информация! В каждом подъезде установят по два скоростных грузопассажирских лифта, и они заработают сразу, когда жильцам будут выданы ключи.

Квартиры в строящемся доме раскупаются как горячие пирожки. Какие-то планировки квартир в черновой отделке ​уже отсутствуют, зато пока есть выбор вариантов с готовой отделкой. Так что с решением стать жителем «Новых Черемушек» стоит ­поторопиться!

Офис продаж:

г. Калуга, ул. Хрустальная, 1Б.

Телефон: 8 (4842) 222–888.

E-mail: info-ng40@yandex.ru

Проектная информация размещена на сайте www.ng40.ru Информация на момент публикации.

Современный комфорт в тихом центре

В пятницу всем хотелось отдохнуть от рабочей недели и вдруг оказаться где-нибудь на лоне природы, не уезжая из города. Поэтому мы сделали остановку у новостройки на Рубежной.

Честность во всем

Известный своей честностью и скрупулезным подходом к делу застройщик — ​«КАЗМИН Строй» — ​возводит новую пятиэтажку в тихом зеленом центре.

Этот проект лишний раз доказывает: есть на калужском рынке интересные предложения!

Пятиэтажный кирпичный дом расположился вдали от строек и оживленных трасс. Нет, трасса тут, конечно, тоже будет: сейчас по распоряжению городских властей на подъезде к новостройке активно асфальтируют дорогу.

Как рассказала нам гид по объекту Лариса Николаевна, на отведенном участке появятся площадки для игр детей и занятий физкультурой, открытая парковка для временного хранения автомобилей на 60 мест. А еще проектом предусмотрены ограждение и благоустройство территории вокруг жилого дома, в том числе — озеленение участка (высадка кустарников, устройство газонов), установка различных малых архитектурных форм на площадках (песочницы, качели, уютные скамеечки).

С верхних этажей открывается живописный вид на Калужский бор и Яченское водохранилище.

Важная арифметика

В корпусе будет 2 подъезда. В жилой части разместятся одно- и двухкомнатные квартиры: 20 двушек (62 кв. м) и 60 однушек (37 и 41 кв. м). Кстати, спроектирован дом настолько грамотно, что даже квартиры небольшой площади не выглядят тесными клетушками.

Дом на Рубежной, как и все предыдущие, «КАЗМИН Строй» будет сдавать под чистовую отделку: со штукатуркой, стяжкой, разводкой труб, разводкой электричества с установкой розеток, затиркой швов потолка, установкой пластиковых двухкамерных стеклопакетов немецкой фирмы «REHAU», остекленными лоджиями.

Равно как и все другие дома «КАЗМИН Строй», он из кирпича, с индивидуальным поквартирным отоплением. Для автономного отопления и горячего водоснабжения квартир в кухнях предусматривается установка настенных газовых котлов итальянской компании «Baltur» с закрытой камерой сгорания. Контуры отопления и горячей воды в них работают независимо друг от друга.

Современные фасады нового дома будут выдержаны в бежевых тонах. Первый этаж выполнят в темном цвете, который плавно перейдет в более светлый — ​соломенный.

Расположение нового дома — ​еще один весомый плюс в общую копилку. С верхних этажей открывается живописный вид на Калужский бор и Яченское водохранилище. Все, что нужно для жизни, здесь уже есть. Неподалеку находятся детские сады и школы, сразу несколько супермаркетов.

Строительство жилого кирпичного дома на улице Рубежной началось осенью прошлого года. А сейчас уже ведется монтаж четвертого этажа пятиэтажного дома. Полным ходом идут продажи: раскуплено порядка 60% жилых площадей. Сдача дома в эксплуатацию (с учетом нюансов, связанных с благоустройством) запланирована на II квартал 2020 года.

Толщина стен традиционная, казминовская!

Офис продаж:

г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 8а

Телефоны:

8 (4842) 72–90–20

8 (4842) 72–99–87

+7–910–869–61–53

+7–910–910–09–76

E-mail: kazmin-klg@mail.ru

Проектная декларация размещена на сайте http://казмин.рф

ЖК «Галактика»: отличные квартиры по выгодным ценам Агентство недвижимости «КИТЕЖ» предлагает современные квартиры в жилом комплексе «Галактика»! Первая очередь строительства введена в эксплуатацию. Большое количество семей уже проживает в нашем ЖК. Полное завершение строительства дома запланировано на IV квартал 2019 года. Дом – монолитно-кирпичный, построен по индивидуальному проекту. Качество строительства отличное. Квартиры удобные: большие комнаты, кухни, комфортная прихожая с гардеробной, застекленная лоджия 4 кв. м. В квартирах выполнена выравнивающая стяжка, электропроводка, установлены выключатели, розетки и распаячные коробки, система отопления и счетчики холодной и горячей воды, остеклены лоджии. Отделка такой квартиры не станет очень обременительной для покупателя. В доме предусмотрена крышная котельная, поэтому и содержание такой квартиры не будет дорогим. Запланировано 140 парковочных мест для личного автотранспорта. Проблем, где поставить машину, не возникнет. В шаговой доступности расположен торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал», рядом 2 детских садика, магазины, кинотеатр, аптеки, автозаправка, парк, школа и остановки автотранспорта. В доме планируется новая поликлиника. Внутренняя дворовая зона отдыха состоит из небольшого сквера, спортивных и детских площадок. Отличные условия жизни в ЖК «Галактика», выгодные цены от застройщика и ипотечные ставки, хорошее качество строительства мотивируют сделать правильный выбор. Обращайтесь в Агентство недвижимости «КИТЕЖ», и мы поможем подобрать наиболее подходящий именно вам вариант, решить все вопросы и даже сэкономить ваши средства! Офис продаж: Калуга, ул. Кирова, д. 44.

Тел.: 8-900-575-02-04.

Сайт: www.kiteg-kaluga.ru Проектная декларация размещена на сайте: http://www.galaktika-vkaluge.ru/objects/kaluga-kibalchicha/declaration/ Наш опрос ВИТАЛИЙ И ЮЛИЯ:

— Выбрать квартиру — ​дело непростое. Организованный «Комсомольской правдой» тур по новостройкам оказался для нас очень кстати. Одно дело — ​видеть объект на сайте, другое — ​во­очию. Мы смогли посмотреть ход строительства, оценить планировку квартир изнутри, пообщаться с застройщиками, непосредственно на месте получить ­ответы на все интересующие нас вопросы. Теперь у нас есть общая картина, и можно уже работать с конкретным застройщиком. ИГОРЬ:

— Самые положительные впечатления. Теперь у меня пазлы почти сложились. Есть целостная картина, из чего я могу выбирать себе жилье. Без этого тура пришлось бы приложить максимум усилий и времени, а так ​за несколько часов проехал по новостройкам в отличной компании и получил ответы почти на все вопросы, которые у меня были. Осталось принять решение. ВАДИМ И КРИСТИНА:

— Тур оказался для нас очень эффективным: ​информативным и полезным. Для потенциального покупателя просмотр квартир — ​это с вашей стороны неоценимая услуга. Мы объехали новостройки на стадии завершения. Поговорили с застройщиками, сравнили планировки, оценили благоустройство территории, узнали об инфраструктуре вокруг объектов, выяснили, что сколько стоит. Если бы такие туры проводились чаще, было бы вообще здорово!

Коллектив газеты «Комсомольская правда» – Калуга» благодарит строительные компании города и ООО «Эгоном» за помощь в организации и проведении мероприятия. А всем участникам тура желает как можно скорее приобрести жилье своей мечты.