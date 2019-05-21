Переход строительной отрасли на проектное финансирование обсудили в Калуге

В понедельник, 20 мая, в Калуге под председательством главы региона Анатолия АРТАМОНОВА состоялось заседание Совета при губернаторе области по реализации приоритетногонационального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В рамках работы Совета его участники - главы министерств, профильных ведомств, представители компаний-застройщиков - посетили строящиеся дома в жилом комплексе «Лесной» и «Кречетников парк» в микрорайоне Правобережье областного центра. Строительство данных комплексов ведут группа компаний «ПИК» и «Капитель».

Группа компаний «ПИК» реализует строительные проекты на территории региона более 10 лет. Основные площадки расположены в Калуге и Обнинске. За последние пять лет в Калуге было сдано девять многоэтажных жилых домов, общей площадью - 95,29 тысяч кв. метров. Группа компаний «Капитель» на строительном рынке более десяти лет. В областном центре в настоящее время на Правобережье в стадии реализации проекты общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

Знакомясь с ходом работ, губернатор области Анатолий Артамонов отметил необходимость грамотного формирования планировки будущих жилых микрорайонов.

- Большая просьба, рассмотрите возможность строительства подземных парковок, целесообразности строительства дополнительных торговых центров, - попросил глава региона. - Учитывая объемы возводимого жилья, здесь скорее потребуется строительство детского сада, а не торгового центра.

В ходе заседания Совета, участие в котором также приняли представители банковского сообщества, были рассмотрены вопросы развития жилищного строительства на территории региона и переходе на проектное финансирование строительной отрасли, а также перспективы выполнения плановых показателей по вводу жилья в 2019 году.

По словам Анатолия Артамонова, к 2024 году регион должен «выйти на показатель - миллион квадратных метров жилья в год».

- В 2019 году перед нами поставлена задача ввести в эксплуатацию 760 тысяч квадратных метров жилья. Это меньше, чем в прошлом году, - отметил он.

Глава региона акцентировал внимание, на том, что с июля 2019 год строительная отрасль страны должна перейти на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Переход на проектное финансирование меняет систему долевого финансирования, когда люди напрямую платили застройщику. Внедряемый с 1 июля механизм предполагает перечисление гражданами средств на эскроу счета в банки. Внесённые гражданами на эскроу счета деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию и у людей будут ключи от квартир.

- Для граждан - это большая защита, - уверен Артамонов. - Застройщики, имеющие хорошую репутацию, также не должны испытывать затруднений при переходе на новую систему. К тому же Правительство страны сформировывало необходимые условия для работы в этом году по старой схеме: для завершения строительства нужно иметь 30 процентную строительную готовность дома и 10 процентов проданных квартир. В регионе из 119 проектов 86 подпадают под эти условия. У других застройщиков есть время и возможность обратиться в банк для оформления документов на проектное финансирование.

Одновременно с этим, Анатолий Артамонов отметил:

- Учитывая сжатые сроки перехода на новую систему финансирования, нам надо обладать полной и объективной картиной того, насколько активно идет процесс перехода, какие есть сложности на этом пути, для того, чтобы оперативно принимать соответствующие решения.