Надо успеть: последний перед подорожанием недвижимости тур по новостройкам пройдёт в конце мая

24 мая редакция и читатели «КП – Калуга» отправляются в очередной весенний тур по новостройкам города. Акция традиционная, а в этот раз и более чем своевременная.

1 июля 2018 года в закон о долевом участии внесен ряд существенных поправок, а с 1 июля 2019-го ДДУ (договоры долевого участия) будут упразднены совсем. Это изменение неизбежно повлечет за собой рост стоимости нового жилья. Итак, остается чуть больше месяца, чтобы успеть купить новую квартиру по старой цене.

При долевом участии застройщик начинал продавать квартиры еще на нулевом цикле – на этапе котлована. Начальные взносы дольщиков использовались при дальнейшем строительстве. В итоге даже покупателю, решившему приобрести жилье в уже фактически достроенном доме, оно обходилось дешевле на 20-30%. Теперь возможности платить раньше и, соответственно, меньше не будет.

По новому закону, купить можно только уже готовую квартиру в сданном в эксплуатацию доме. А застройщику остается только использовать собственные деньги или пользоваться услугами банков. В этих условиях, повторим, рынок нового жилья ждёт стремительный рост цен.

Если вы хотите успеть купить новую квартиру по старой цене, то присоединяйтесь к нашей веселой компании. Совершим весенний тур по новостройкам города вместе. Самые надежные в Калуге застройщики готовы показать вам все, на что они способны, продемонстрировать все преимущества построенного ими жилья, ответить на все ваши самые сложные вопросы.

Экскурсия по новостройкам пройдет 24 мая 2019 года.

Запись по телефону (4842) 79-04-54 доб.181 или 8-905-640-82-12.

Количество мест ограниченно.