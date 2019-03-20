Зачем приходить на весеннюю выставку «Квартиры и дома» в ТК 21 век?

20.03.2019 10:02 521

Весна покажет, кто где… собрался строить. В эти выходные, 23 и 24 марта, пройдет традиционная выставка «Калугахаус: квартиры и дома» в торговом комплексе 21 век на Кирова, 1. Как обычно весной, будет много строителей коттеджей и дачных домов. Но «большие» застройщики тоже не собираются сдаваться и готовы завалить всех посетителей своими супер-выгодными предложениями.

Кто еще в списке? Банки, агентства недвижимости, магазины строительных и отделочным материалов. Поддерживают нас три крутых партнера: «Калужский газобетон», из которого строится львиная доля калужских стен, «Эликор», чьи вытяжки очищают воздух в кухнях по всей России, и мастера-строители коттеджей из компании «Игла». Полный комплект участников — на сайте 2019.kalugahouse.ru и в группе «Калугахауса» в ВК.

Так что если вы задумались о покупке, продаже, ремонте или строительстве, не забудьте заглянуть в самый главный торговый центр города. Можно и просто поглазеть — что, где и почем, посмотреть на красивых стендистов и стендисток, поучаствовать в конкурсах и послушать остроумного ведущего.

Весна — самое время для полезной и веселой выставки. Дом или квартира — выбирайте сами!

Итак, 23-24 марта, торговый комплекс 21 век на Кирова, 1, с 10-30 до 19-00. Вход свободный, 0+