Мусорная реформа: российское правительство подстелит соломки

Во вторник, 19 февраля, председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ провёл Всероссийское селекторное совещание, посвящённое переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. От нашего региона в мероприятии режиме видеосвязи участвовали губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, его заместитель Алексей НИКИТЕНКО, а также руководители профильных министерств региона.
Отмечалось, что большинство субъектов страны уже перешли на новую систему обращения с ТКО. В их числе и Калужская область. Правительство РФ принимает меры, направленные на облегчение реформирования отрасли. Например, создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор». Кроме того, в Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий возможность установления регионами нулевой ставки по налогам на добавленную стоимость и на прибыль для региональных операторов.
Также принято постановление Правительства РФ о сохранении ставки платы за размещение ТКО на уровне 2018 года (95 рублей за 1 т). В большинстве субъектов РФ установлены предельные единые тарифы на услуги регоператоров.
Чтобы не допустить необоснованный рост тарифов на вывоз ТКО, предусматривается определение предельного размера расходов на транспортировку отходов в едином тарифе.
Одновременно по всей стране продолжается работа по ликвидации старых мусорных свалок. На эти цели в 2019 году регионы получат из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» 6,7 млрд рублей.
Полезные телефоны:
Вопросы по внедрению новой системы обращения с ТКО можно задавать на телефон «горячей линии» ГЖИ Калужской области: 8-800-450-01-01.
На вопросы по платежам за вывоз ТКО отвечают по телефону: 8-800-100-37-68.
По вопросам заключения договоров можно обращаться по телефонам: (484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842)79-92-59.
Пожаловаться на несвоевременный вывоз ТКО можно по телефону: (4842) 53-12-64.
ГЖИ Калужской области: 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77.
Диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Калужской области: (4842) 56-56-02.
Калужских специалистов отметили на всероссийском уровне 19.02.2019 15:40
Юный калужанин увидел «Вести недели» изнутри 18.02.2019 16:03
Сельские спортивные игры в Анннеках: кто стал победителем 18.02.2019 12:45
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: