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Мусорная реформа: российское правительство подстелит соломки

20.02.2019 10:27 0 785
Мусорная реформа: российское правительство подстелит соломки

Во вторник, 19 февраля, председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ  провёл Всероссийское селекторное совещание, посвящённое переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. От нашего региона в мероприятии режиме видеосвязи участвовали губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, его заместитель Алексей НИКИТЕНКО, а также руководители профильных министерств региона.

Отмечалось, что большинство субъектов страны уже перешли на новую систему обращения с ТКО. В их числе и Калужская область. Правительство РФ принимает меры, направленные на облегчение реформирования отрасли. Например, создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор». Кроме того, в Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий возможность установления регионами нулевой ставки по налогам на добавленную стоимость и на прибыль для региональных операторов.

Также принято постановление Правительства РФ о сохранении ставки платы за размещение ТКО на уровне 2018 года (95 рублей за 1 т). В большинстве субъектов РФ установлены предельные единые тарифы на услуги регоператоров.

Чтобы не допустить необоснованный рост тарифов на вывоз ТКО, предусматривается определение предельного размера расходов на транспортировку отходов в едином тарифе.

Одновременно по всей стране продолжается работа по ликвидации старых мусорных свалок. На эти цели в 2019 году регионы получат из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» 6,7 млрд рублей.

Полезные телефоны:

Вопросы по внедрению новой системы обращения с ТКО можно задавать на телефон «горячей линии» ГЖИ Калужской области: 8-800-450-01-01.

На вопросы по платежам за вывоз ТКО отвечают по телефону: 8-800-100-37-68.

По вопросам заключения договоров можно обращаться по телефонам: (484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842)79-92-59.

Пожаловаться на несвоевременный вывоз ТКО можно по телефону: (4842) 53-12-64.

ГЖИ Калужской области: 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77.  

Диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Калужской области: (4842) 56-56-02.


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Тэги: область
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