Метры или люди: минстрой разъяснил новые принципы начисления платы за вывоз ТКО

В четверг, 14 февраля, руководство регионального министерства строительства и ЖКХ, областной ГЖИ и Калужского регионального экологического оператора (КРЭО) провели совместный брифинг по итогам первого месяца работы по реализации новой системы обращения с ТКО.

- За это время мы выявили ряд проблем. В основном, они связаны с отсутствием контейнерных площадок на территориях, которые отнесены к полномочиям муниципалитетов, - рассказал заместитель министра Руслан МАИЛОВ. – В ближайшее время нужно будет решать эту задачу. Мы разработали проект типовой контейнерной площадки. В ближайшее время представим его и будем рекомендовать муниципалитетам размещать на своих территориях такие контейнерные площадки. Они будут предусмотрены в том числе и для раздельного сбора ТКО.

Разделять отходы в Калужской области начнут уже в этом году, заверил Маилов журналистов. Сначала проект запустят в больших городах: Обнинске и Калуге. После чего он будет распространяться на все остальные муниципальные образования.

- В части раздельного сбора мы не стали ничего выдумывать и взяли тот опыт, который внедрён в Московской области и который одобрен Минприроды РФ, - сообщил замминистра. – Это раздельный сбор на две фракции: мокрую и сухую – с последующей возможной корректировкой тарифа. Необходимо будет какое-то время, чтобы оценить, каким образом мы сможем корректировать и фиксировать того или иного собственника отходов, который будет заниматься качественно раздельным сбором ТКО, чтобы для него снижать тарифную нагрузку на эту услугу.

Квитанции по оплате новой услуги жители региона получили на этой неделе. Цифры, указанные в документе, вызвали у людей много вопросов. Они связаны, во-первых, со стоимостью вывоза ТКО, во-вторых, с порядком начисления услуги. В многоквартирных домах плата рассчитывается с учётом площади квартиры, в индивидуальных жилых домах – с человека.

- Калужская область пошла по пути квадратных метров, - прокомментировал Руслан Маилов. – Причины разные. Основная – близость нашего региона к Москве. У нас довольно большой поток мигрантов. При этом они никак не оформляют свой приезд, поэтому отследить этот поток практически невозможно. В связи с этим возникает вопрос: почему добросовестный, зарегистрированный на территории области гражданин должен оплачивать данную услугу и за себя, и за того парня, который проживает, работает, но никаким образом своё пребывание на территории региона не оформил? Плюс анализ всего лишь двух цифр, который мы ежегодно проводим. Это количество введённого жилья в квадратных метрах и количество зарегистрированного населения. С каждым годом ввод количества жилья увеличивается, а количество официально зарегистрированного населения у нас ненамного, но снижается. В этом случае, если бы мы по многоквартирному жилью всё-таки начали формировать платежи из расчёта за человека, то пришли бы к гораздо большему росту тарифа, чем имеем сегодня. Поэтому и было принято такое решение. Более того, практически 70% Калужской области и до этого работало на квадратных метрах. Менять систему и структуру было бы ещё сложнее. И говорить о том, что мусор образуют не квадратные метры, а люди, совсем неправильно. Понятно, что квадратные метры никакой мусор не образуют. Это просто формула расчёта за предоставляемую услугу. Здесь можно много спорить, но решение принято такое. Обоснование этому есть. Главное – сокращение тарифной нагрузки на наше население.

Заместитель министра для наглядности привёл пример: допустим, если сейчас собственник квартиры площадью 60 кв.м платит за вывоз ТКО чуть более 300 рублей, то в том случае, если бы плата рассчитывалась с учётом количества зарегистрированных жильцов, данная цифра для него увеличилась бы до 500 рублей.

Что касается стоимости услуги за вывоз отходов для собственников частных домов, то алгоритм её расчёта, по словам Маилова, всегда был таким: по людям. Поэтому его решили не менять.

- Калужская область всегда так работала. Плата за услуги в частном жилье начислялись на человека. Потому что квадратных метров в ИЖС больше. Люди к этому уже привыкли, и эту историю так и оставили.

Добавим, что задать вопросы, связанные с работой Регионального экологического оператора и вывозом ТКО, можно по телефону «горячей линии»: 8 (800) 100-37-68.