Новостройка с отделкой и роскошным видом из окна

07.02.2019 12:37 2129

Строящуюся в Анненках высотку видно издалека, на нее сразу обращаешь внимание.

На днях выбрались с семьей на природу, прогуляться по Анненскому лесу, и новая высотка сразу заинтересовала, решил узнать о ней поподробнее. Здесь есть офис застройщика, меня приветливо встретили, все рассказали и показали.

Как оказалось, это будет новый ЖК «Анненки», и возводят его белорусы. Место они, надо сказать, выбрали очень удачное! Вокруг – красота даже сейчас, зимой! Дом выглядит солидно, квартиры видовые, просторные и светлые. С верхних этажей открывается шикарная панорама на окрестности, хвойный лес и пойму реки Оки.

Площадь лоджии - 10 метров, и это добавляет ещё больше пространства. Можно бесконечно любоваться красотой природы. Об этом, пожалуй, мечтают все, кто покупает квартиру в городе. Подобные варианты предлагаются не часто, поэтому верхние этажи высотки в Анненках пользуются особой популярностью. Но в продаже, кстати, ещё осталась трехкомнатная квартира.

Отдельно хочется отметить достойную отделку. В Беларуси привыкли делать все качественно, как говорится - на совесть. Будущим жильцам повезло: в квартирах – отделка от строителей. Устанавливаются розетки, выключатели, подоконники, откосы, батареи только по госту, даже на лоджии проводят освещение. Согласитесь, это существенный плюс.

Новый жилой комплекс уже практически готов, идут финальные работы.

Уже сейчас видно, что сделано многое: завершено остекление, произведён монтаж горизонтального отопления в квартирах и местах общего пользования, а в квартирах проведена электрика.

Мне говорили, что дом стоит возле дороги и очень шумно. Хочу вас заверить: сильного шума я не заметил, в принципе все, как в городе. Вы можете в этом убедиться сами, приехав на экскурсию –приглашают всех желающих.

Многие думают, что это далеко от центра города, на самом деле, мы добрались на автомобиле буквально за 5 минут. Да и общественный транспорт здесь ходит хорошо, от Калуги до дома уйдет не более 10 минут.

Удобно и то, что прямо здесь работает отдел продаж от белорусских строителей. Можно познакомиться с объектом и квартиру подобрать непосредственно от самого застройщика, без посредников. И ипотеку оформляют на месте, и рассрочка возможна. А для работников предприятий микрорайона «Анненки» есть специальные условия продажи. Звоните, приезжайте – вам все подробно расскажут.

Вот контакты отдела продаж на строительной площадке:

Продажа квартир от белорусских строителей.