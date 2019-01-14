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Проблему обманутых дольщиков решат до конца года

14.01.2019 14:30 5 1210 Алёна Павлова, фото из архива www.kp40.ru
Проблему обманутых дольщиков решат до конца года

Достроить все существующие проблемные объекты и решить проблему обманутых дольщиков в Калужской области планируют до конца текущего года, сообщил в понедельник, 14 января, на пресс-конференции губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Всех дольщиков поделили  на 3 категории.

Первая -это бизнес — люди вкладывали деньги. Вторая категория — люди, которые купили дополнительную квартиру. Третья — те, кто купил единственное жилье и остался бездомным. Им губернатор собирается помогать в первую очередь. 

При этом Артамонов рассчитывает, что с проблемой дольщиков в области будет покончено полностью: новый закон, по которому застройщикам запрещено получать деньги напрямую у покупателей, должен защитить покупателей недвижимости. 


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Авторы
Алёна Павлова 
фото из архива www.kp40.ru
Тэги: недвижимость
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