Проблему обманутых дольщиков решат до конца года

Достроить все существующие проблемные объекты и решить проблему обманутых дольщиков в Калужской области планируют до конца текущего года, сообщил в понедельник, 14 января, на пресс-конференции губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Всех дольщиков поделили на 3 категории.
Первая -это бизнес — люди вкладывали деньги. Вторая категория — люди, которые купили дополнительную квартиру. Третья — те, кто купил единственное жилье и остался бездомным. Им губернатор собирается помогать в первую очередь.
При этом Артамонов рассчитывает, что с проблемой дольщиков в области будет покончено полностью: новый закон, по которому застройщикам запрещено получать деньги напрямую у покупателей, должен защитить покупателей недвижимости.
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