Новая техника поступила в аварийно-восстановительную службу Калужской области

21.12.2018 15:43 241

Аварийно-восстановительная служба Калужской области получила новую технику. В пятницу, 21 декабря, на предприятии побывали заместитель губернатора области Алексей НИКИТЕНКО и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор ВИРКОВ.

В 2018 году закуплено 36 дизельных электростанций мощностью от 50 до 500 кВт, из которых 30 передвижных и 6 стационарных электростанций. Общая стоимость техники - 65 миллионов рублей.

По словам Алексея Никитенко, электростанции будут переданы в собственность муниципалитетов.

- При закупке техники учитывались заявки муниципальных образований, и новая техника поступит в районы области, где будет использоваться для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, - пояснил он.

Закупленные электростанции отечественного производства. Заместитель губернатора выразил надежду, что промышленные предприятия региона также смогут производить аналогичную технику.

- В настоящее время российские производители производят качественную и надежную технику для нужд жилищно-коммунального хозяйства, в частности, для ликвидации аварийных ситуаций, - рассказал он. - Надеюсь, что и предприятия региона в ближайшей перспективе смогут производить технику, которую мы будем закупать для наших предприятий.

Егор Вирков, проверяя готовность техники аварийно-восстановительной службы к внештатным ситуациям, отметил, что «со своей основной задачей - ликвидацией аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства - служба, благодаря слаженной работе коллектива, справляется на высоком уровне».

- Специалисты аварийно-восстановительной службы принимают участие во всех выездах при авариях теплоснабжения, устраняют прорывы труб водоснабжения, подают электричество при его отключении, - рассказал министр. - Надеюсь, что нынешний отопительный сезон в области пройдет без сбоев.