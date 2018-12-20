Предельный тариф на обращение коммунальных отходов утвердили в Калужской области

Утверждение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО стало центральной темой обсуждения на заседании комиссии по тарифам и ценам. Оно состоялось в четверг, 20 декабря, в региональном министерстве конкурентной политики под председательством руководителя ведомства Николая ВЛАДИМИРОВА.
Как мы уже рассказывали, с 1 января 2019 года в Российской Федерации начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В масштабах всей страны стоит задача создать фактически с нуля новую отрасль с организацией регулярного вывоза мусора, строительством сортировочных станций, мусороперерабатывающих заводов.
Для недопущения резкого роста тарифа на данную услугу, которая переходит из разряда жилищной в коммунальную, в Калужской области была проведена системная работа по экономическому обоснованию расходов единого регионального оператора.
В предельный тариф включены затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов, НДС в размере 20%.
В результате плата за кубометр ТКО будет составлять 496,75 рубля, 3507 рублей – за тонну. В кратчайшие сроки с учетом нормативов накопления отходов будет произведен расчет платы для населения. В Калужской области сохранится прежняя схема: в многоквартирных домах – с квадратного метра, в индивидуальных домах – с человека. Кроме того, для лиц, проживающих в частном секторе малых (до 10 тысяч человек) и крупных населенных пунктов (свыше 10 тысяч), предусмотрен дифференцированный подход к оплате услуг.
В настоящее время в России перерабатывается менее 10 % отходов, в развитых странах – от 60% до 80 %. В 27 регионах страны уже перешли к новому порядку обращения с отходами. Для сравнения: в Тульской области плата с июля 2018 года года за кубометр ТКО по двум региональным операторам составляет 646 руб. и 770,2 руб.; в Костромской области с июля текущего года действует тариф 656 руб. (с учетом НДС).
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