Застройщиков на год освободили от налога

В четверг, 20 декабря, стало известно о внесении изменений в закон о налоге на имущество организаций.

Застройщиков в нашем регионе на год освободили от обязанности уплачивать налог на имущество за нереализованные квартиры. Отчитываться льготный год будет со дня принятия квартир к бухгалтерскому учету.

По словам разработчиков законопроекта, внесение этих изменений позволит увеличить в 2019 году объемы вводимого жилья более чем на 37 тысяч квадратных метров.

Уважаемые читатели! А вас устраивает ваше жилье? Поделитесь мнением в комментариях!