Застройщиков на год освободили от налога

В четверг, 20 декабря, стало известно о внесении изменений в закон о налоге на имущество организаций.
Застройщиков в нашем регионе на год освободили от обязанности уплачивать налог на имущество за нереализованные квартиры. Отчитываться льготный год будет со дня принятия квартир к бухгалтерскому учету.
По словам разработчиков законопроекта, внесение этих изменений позволит увеличить в 2019 году объемы вводимого жилья более чем на 37 тысяч квадратных метров.
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