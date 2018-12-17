Процентная ставка по ипотечным кредитам достигла рекордно низкого значения

17.12.2018 16:02 402

В понедельник, 17 декабря, в Калуге прошло заседание правительства области. Его провёл первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ. Участники мероприятия обсудили возможности предоставления гражданам ипотечных кредитов под минимальные проценты и изменения законодательства о долевом строительстве.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор ВИРКОВ рассказал о планах по внедрению на территории области механизма предоставления ипотечного жилищного кредита для отдельных категорий граждан со ставкой менее 8%.

Отмечалось, что за 9 месяцев текущего года в регионе выдано 8,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 17 миллиардов рублей, что на 52% выше уровня прошлого года. При этом средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения. По состоянию на 1 октября она составляла 9,5%. Это на 1,5 пункта ниже уровня прошлого года.

В то же время по итогам 9 месяцев удельный вес ипотечных кредитов, предоставленных под залог прав требования по договорам долевого участия в долевом строительстве, в общем объеме ипотечного жилищного кредитования снизился на 8 пунктов по сравнению с тем же периодом 2017 года. Предоставлено 2,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов по договорам долевого участия на сумму 4,8 миллиарда рублей. Снижение доли таких кредитов в их общем объеме связано со значительными затратами населения при приобретении квартиры в новостройках по сравнению с жильем на вторичном рынке.

Профильное министерство разработало проект постановления правительства, который предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 7,5% отдельным категориям граждан со средним уровнем дохода.

- Такую ставку мы предлагаем по ипотечным жилищным кредитам по договорам долевого участия, то есть при покупке жилья на первичном рынке, - уточнил министр.

По его словам, на пониженную ставку могут рассчитывать лишь отдельные категории граждан - многодетные семьи, и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Данная мера позволит стимулировать спрос на приобретение жилья на первичном рынке.

Егор Вирков также сообщил, что в 214-ый Федеральный Закон, который регулирует отношения участников долевого строительства, внесены существенные изменения. Они направлены на то, чтобы защитить права дольщиков. Поэтому требования к застройщикам стали значительно жестче. После 1 июля 2019 года новой гарантией для дольщика станет эскроу-счет. Теперь дольщики при заключении договора будут вносить свои деньги на этот счет, а не на счет застройщика, как было раньше.

- Тем самым граждане будут полностью защищены от недобросовестных застройщиков, - пояснил министр.

Вместе с тем, по словам Егора Виркова, поправки в данный закон усложнят работу застройщиков, которые будут вынуждены использовать для строительства многоквартирных домов заемные средства.

Анализируя ситуацию в данной сфере, Дмитрий Денисов обратил особое внимание главы отраслевого министерства на недопущение снижения объемов строительства жилья на территории области.

- Это негативным образом может сказаться на стоимости жилья и привести к росту цен - подчеркнул первый заместитель губернатора. - С учетом того, что сейчас Российская Федерация активно советуется с регионами, надо в этой работе активно участвовать и доносить информацию с мест до федерального центра, чтобы ни в коем случае не допустить просадки по вводу жилья.