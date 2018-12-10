Индексацию платы за коммунальные услуги обсудили в Калуге

10.12.2018 16:28 787

В понедельник, 10 декабря, на заседании регионального кабинета министров обсуждались вопросы индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году и регистрации объектов недвижимости.

Изменения с 1 января и с 1 июля

По информации министерства конкурентной политики, в связи с планируемым с 1 января 2019 года повышением налога на добавленную стоимость Правительством РФ принято решение об индексации в следующем году платы граждан за коммунальные услуги. До настоящего времени она индексировалась однократно – с 1 июля.

Для Калужской области федеральным законодательством установлен поэтапный рост платы граждан за коммунальные услуги: с 1 января 2019 года - 1,7 %, а с 1 июля 2019 года дополнительно – 2 % к январю 2019 года. Суммарно по году индексация роста коммунальных платежей составит 3,7 %.

До 15 декабря текущего года в регионе будут утверждены предельные (максимальные) индексы для каждого муниципального образования. По отдельным муниципалитетам по согласованию с представительными органами муниципальных образований прогнозируется превышение предельного индекса с 1 июля 2019 года на величину бóльшую, чем отклонение по региону. Новая коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2019 году не подлежит ограничению максимально допустимым ростом совокупного платежа. Ограничение будет установлено только с 1 января 2020 года.

В среднем по области с 1 июля 2019 года рост тарифов составит: по электроснабжению (для населения) – 3%; по водоснабжению и водоотведению – 2% и 2,1% соответственно; по тепловой энергии – 1,7%; по газоснабжению (для населения) – 1,4%. Такой рост является базовым показателем при формировании тарифов в коммунальной сфере на 2019 год. Проверить фактический рост коммунального платежа жители региона смогут самостоятельно при помощи калькулятора, размещенного на сайте министерства с использованием платежных документов (квитанций). При наличии признаков превышения установленного для конкретного муниципального образования предельного индекса за коммунальные услуги гражданам необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию Калужской области.

Чтобы избежать роста платы за отопление у жителей малоэтажных домов губернатор Анатолий АРТАМОНОВ настоятельно рекомендовал главам администраций городов и районов области завершить перевод таких домов на индивидуальное отопление. Руководству регионального минстроя он поручил разработать соответствующую программу для каждого муниципалитета.

- Мы продолжим покупать отопительное оборудование в качестве помощи домохозяйствам, - подчеркнул глава региона. - Их по области 26 тысяч. Проблема решаемая. Это все делается для людей и их комфортного будущего. Все, кто перешел на поквартирное отопление, почувствовали плюсы. В целом же, по мнению главы региона, рост платы за коммунальные услуги должен быть обоснован улучшением их качества и решением коммунальных проблем жителей.

Промежуточные итоги пилотного проекта

Заместитель губернатора Владимир ПОПОВ проинформировал Правительство о мероприятиях по выявлению и регистрации объектов недвижимости с целью налогообложения.

В настоящее время на территории Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого и Тарусского районов области реализуется пилотный проект по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет. В рамках проекта создана информационная система, которая содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости и Федеральной налоговой службы. С помощью ресурса, а также актуальных космоснимков в пилотных муниципалитетах проведена инвентаризация земельных участков. На кадастровый учет поставлено около 340 тысяч участков. Определено еще порядка 1600 участков, границы которых не установлены и на которых отсутствуют признаки хозяйственной деятельности. Установлено более 260 тысяч объектов капитального строительства, из которых лишь 164 тысячи состоят на кадастровом учете (63 %). В конечном итоге введение единой информационной системы позволит систематизировать работу по выявлению и дальнейшей регистрации неучтенных объектов недвижимости.

Анатолий Артамонов призвал власти всех муниципальных образований области незамедлительно в нее включиться. В противном случае, по его словам, потери бюджетных средств неизбежны.