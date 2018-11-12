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Калужанам квартиру снять проще, чем жителям большей части России

12.11.2018 17:31 0 344 Дмитрий Ивьев
Калужанам квартиру снять проще, чем жителям большей части России

В понедельник, 12 ноября, опубликован рейтинг, в котором показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные траты. Исследование на основании данных Росстата провело агентство РИА Рейтинг.

Для расчёта доступности жилья взяты семьи из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут себе позволить повседневные расходы, дополнительные покупки и аренду двухкомнатной типовой квартиры. Из семейного бюджета, оставшегося после вычета прожиточных минимумов взрослых и детей, 70% уходит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Арендные ставки и прожиточные минимумы за 2018 год использованы для каждого региона свои.

- В лидерах, в основном, северные регионы, - отмечают авторы исследования. - В целом, там зачастую относительно высокие зарплаты, а объем жилого фонда достаточно велик. Причем в этих регионах много строили как во времена СССР, а так и в современной России.

Калужская область также попала в верхнюю часть таблицы – на 25 место. Согласно данным исследования, 39% семей в нашем регионе могут позволить себе аренду жилья, не урезая другие расходы. Всего для этого в нашей области нужно в среднем 66 тысяч рублей в месяц на семью.

На последних местах в списке регионов оказались Севастополь, Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан – там меньше 20% семей могут позволить себе аренду.

Уважаемые читатели! А вы живете в своей квартире или снимаете жильё? Пишите в комментариях!


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Тэги: недвижимость рейтинг
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