Сэкономить не получилось: регуляторы тепла запретили в одном из домов Обнинска

В понедельник, 29 октября, на заседании правительства обсудили ситуацию, возникшую в одном из домов по улице Звёздной в Обнинске. Как сообщает пресс-служба правительства, жители дома решили самостоятельно установить систему регулировки тепла. Обошлась она им в 400 тысяч рублей. В итоге в марте и апреле дом сэкономил 70 тысяч рублей. Однако поставщик тепла отказался принимать установленные приборы. Более того, ему не понравились и приборы других производителей, которые на выбор предложили жильцы.
Ситуацию прокомментировал руководитель Госжилинспекции Алексей ДУЛИШКОВИЧ:
- В Обнинске проводилась проверка, выяснилось, что на доме установлена не погодозависимая автоматика, а всего лишь регулятор, который отключает подачу теплоносителя в дневные и ночные часы. Подобного рода приборы, с учётом особенности системы теплоснабжения Обнинска, могут вызвать разбалансировку всей системы и порывы в различных точках.
В итоге регуляторы были остановлены и опломбированы.
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