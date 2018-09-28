Дмитрий Разумовский проверил ход строительства социальных объектов

25 сентября во время рабочей поездки Городской Голова проверил, как идет строительство на двух социально важных объектах.
Он ознакомился с работами по капитальному ремонту здания, расположенного на ул. Салтыкова-Щедрина, 66, в котором планируется открытие детского технопарка «Кванториум».
Директор подрядной организации ООО «Сервис безопасности» Александр Цвентух рассказал градоначальнику об объемах выполненных работ. Он объяснил, что, изучив опыт строительства аналогичных объектов в соседних регионах, они постараются, чтобы строящийся в Калуге «Кванториум» стал одним из лучших. На сегодняшний день в здании заканчивается демонтаж инженерных сооружений, кровли, стен, окон, перегородок.
Градоначальник посмотрел, как идут работы на кровле, проверил, как сделано временное укрытие крыши, чтобы в дождь не произошло подтопления здания, уточнил график работ.
Дмитрий Разумовский заверил, что будет лично контролировать ход ремонтных работ, а также попросил подрядчика «удивить его темпами».
После того как здание будет полностью готово к сдаче, министерство образования Калужской области укомплектует его современной техникой и оборудованием.
В этот же день Городской Голова проверил качество и соблюдение сроков ремонтных работ в детской школе искусств № 4 в микрорайоне Анненки. Как рассказали ему руководители привлеченной субподрядной организации ООО «СМПО «Реставрация», на сегодняшний день выполнены фундамент и стена первого этажа пристройки, выравнивающая стяжка по звукоизоляции на мансардном этаже, сделаны замеры и ведется подготовка системы вентиляции, закуплены все необходимые строительные материалы. С 26 сентября начаты работы по утеплению фасада.
Работы по крыше – металлоконструкция стропильной системы мансардного этажа – выполнены на 80 процентов.
В свою очередь заместитель директора ДШИ № 4 по административно-хозяйственной работе Наталья Диденко пояснила:
– Ремонт во время учебного процесса – это, конечно, неудобства, но ребятам это не мешает заниматься. Они обучаются в помещении другой школы. Все решаемо. Мы ждем с нетерпением отремонтированной школы, которая будет радовать всех нас.
Дмитрий Разумовский также попросил подрядчиков вместе с управлением культуры подумать над колористическим решением фасада здания, чтобы было красиво и видно, что это школа искусств.
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