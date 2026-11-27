Работы ведутся на улице Дзержинского, сообщили в пятницу, 27 ноября, в областном водоканале.

- Производительность объекта - 70 кубометров воды в час: этого достаточно, чтобы обеспечить жителей микрорайона Балабаново-1 нормативным качеством водоснабжения, - пояснили коммунальщики.

На предприятии завершена сборка блоков станции. Сегодня они отгружены, направлены спецтранспортом в Балабаново и установлены на заранее подготовленный фундамент.

Следующим этапом станет подключение станции к водоводу и электросети.