Калужские специалисты продолжают восстанавливать многоквартирный дом на улице Макаренко в Первомайске. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На данный момент строители уже выполнили целый ряд важных этапов: завершили кирпичную кладку, смонтировали стропильную систему и пароизоляцию. Кроме того, готова штукатурка цоколя и устроена отмостка.

Цель работ — вернуть жилой фонд в надлежащее состояние и обеспечить местным жителям безопасные и комфортные условия для жизни.