На федеральном уровне поставлена задача к 2030 году увеличить показатель по обеспеченности жильём до 33 кв. м на человека.

Калужская область уже попала в перечень регионов, где показатель перевыполнен.

- Среди регионов-лидеров названа Калужская область, у нас этот показатель составляет 33,7 кв. м, - прокомментировал 26 ноября губернатор Владислав Шапша. - Нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное улучшение качества жизни людей, среди ключевых элементов – жилищное строительство.

В Калужской области также сформировали 25 проектов комплексного развития территорий, 17 уже реализуются. Вместе с жильём строятся детские сады, парки, кафе и магазины.

А в 2027 году планируется на 60% увеличить расходы на ЖКХ. 1,7 миллиарда рублей направят на переселение граждан из аварийного жилфонда.