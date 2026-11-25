Положено начало возвращению исторического облика объекту культурного наследия регионального значения «Городская усадьба конца XIX века» в Боровске. В среду, 25 ноября, об этом рассказали в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

- Разработана рабочая документация на первоочередные противоаварийные работы дома, обследованы его конструкции, проведены натурные исследования, определены меры и технологии производства противоаварийных работ, - прокомментировали в Управлении.

Название «Дом с кружевами» усадьба получила за уникальную деревянную резьбу. Богатейший резной декор сразу привлекает внимание: не случайно дом считается одним из самых красивых в Боровске и давно стал негласным архитектурным символом города.

В архитектуре усадьбы отчётливо прослеживаются традиции архангельского северного зодчества: её построил в XIX веке купец Фёдор Шокин, выходец из архангельской глубинки.