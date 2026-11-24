Жители дома на одной из улиц пожаловались на серьёзные неполадки: с потолков осыпается штукатурка, в квартиры течёт вода, а вентиляция находится в плохом состоянии. Из-за этого жить в доме стало некомфортно и небезопасно, сообщили 24 ноября в Следственном комитете.

По этим проблемам уже идёт расследование — возбуждены уголовные дела о предоставлении небезопасных услуг и о халатности.

На встрече представители следствия, местной администрации и коммунальных служб осмотрели квартиры и выслушали жильцов. Людям рассказали, как продвигается расследование, а сотрудникам дали поручения, чтобы разобраться с ситуацией. Ход дела держит на контроле руководство регионального управления СК.