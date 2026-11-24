На улице Лесной в Балабаново завершили монтаж решёток-уловителей на канализационно-насосной станции — об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Задача нового оборудования — перехватывать посторонние предметы, которые попадают в канализацию, и тем самым защищать систему водоотведения от засоров и аварий.

Во время пусконаладочных работ специалисты обратили внимание на большую долю влажных салфеток в сточных водах: они не растворяются и заметно увеличивают нагрузку на систему. Сейчас инженеры настраивают работу решёток с учётом реального объёма и состава стоков — этот этап может продлиться до четырёх недель.

Министр напомнил жителям, что в унитаз категорически нельзя смывать влажные салфетки и средства гигиены, подгузники, ватные диски и палочки, жиры и остатки еды, лекарства и бытовую химию, волосы, окурки, песок, строительный мусор и любые посторонние предметы.