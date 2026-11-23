Прокуроры проверили, как идёт капитальный ремонт крыш в многоэтажках. Выяснилось, что работы во многих домах не успели закончить вовремя. А поскольку уже начался отопительный сезон, из-за дырявых крыш жильцы могли серьёзно пострадать.

После вмешательства прокуратуры подрядчики всё же завершили ремонт. Теперь крыши привели в порядок в 21 доме — они находятся в Калуге, Обнинске и в нескольких муниципальных округах: Думиничском, Кировском, Медынском и Хвастовичском.

Контроль за безопасностью ремонтных работ продолжается, рассказали в прокуратуре 23 ноября.