В деревнях Нижние Подгоричи (Перемышльский округ) и Нижние Прыски (Козельский округ) завершили установку водонапорных башен. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В Нижних Подгоричах при поддержке администрации округа поставили башню высотой 9 метров с резервуаром на 15 кубометров. В Нижних Прысках смонтировали более масштабную конструкцию: её высота — 24 метра, а объём резервуара — 50 кубометров.

Обе башни соответствуют техническим и санитарным нормам, рассчитаны на долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.

По словам Вячеслава Лежнина, новые объекты помогут создать запас воды, поддерживать стабильное давление в сетях и надёжнее снабжать жителей водой — в том числе в часы пикового потребления и в нештатных ситуациях.