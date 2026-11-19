Здание находится на улице Космонавта Пацаева, 5. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Реставрацией занимались специалисты Фонда капитального ремонта. Они привели в порядок фасад и отмостки, а также восстановили кирпичную кладку. Для этого использовали метод вычинки: заменяли только повреждённые кирпичи, стараясь максимально сохранить оригинальную историческую кладку.

Зданию больше двухсот лет — его первоначальную часть возвели до 1778 года. За свою долгую историю усадьба не раз меняла владельцев. После революции в ней работали столовые для беспризорных и голодающих детей, а позже дом стал многоквартирным.

Интересно, что название «Палаты Оболенского» не значит, что здесь жил декабрист Евгений Оболенский. По данным историков, сам он проживал в другом месте, а в этих палатах уже после его смерти некоторое время снимала квартиру его семья.

Вячеслав Лежнин подчеркнул, что сохранение таких зданий помогает передавать архитектурное и историческое наследие региона будущим поколениям.