В Лихуне закончили строить газопроводы — их общая длина превысила 30 км. Как рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин, сети предназначены в первую очередь для домов многодетных семей.

Благодаря новым коммуникациям подключиться к газу смогут не только жители Лихуна, но и домовладельцы из соседней деревни Марьино. Для стабильной подачи газа установили три газорегуляторных пункта.

В Лихуне выделено свыше 700 земельных участков для многодетных семей, на 131 из них уже стоят жилые дома. Жители подали 33 заявки на догазификацию. Сейчас 14 домов готовы к приёму газа — два из них уже подключены.