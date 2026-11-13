Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужские специалисты начали ремонт теплосетей сразу в трех домах Первомайска
Недвижимость и ЖКХ

Калужские специалисты начали ремонт теплосетей сразу в трех домах Первомайска

Дмитрий Ивьев
13.11, 08:41
0 412
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Первомайске специалисты из Калужской области приступили к ремонту теплосетей в трёх многоквартирных домах. Работы ведутся в доме № 48 на улице Ленина, а также в домах № 8 и № 11 квартала 40 лет Победы, сообщил глава администрации округа Сергей Колягин.

Аварийная бригада устраняет неполадки на объектах теплоснабжения. Главная цель — обеспечить стабильную подачу тепла и не допустить перебоев. Специалисты пообещали выполнить все работы качественно и максимально оперативно.

Калужская область продолжает помогать Первомайску восстанавливать коммунальную инфраструктуру и поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IisvNXJJY3ZwaHA3NDVMT0w1WHZmK3c9PSIsInZhbHVlIjoiZXJaUG5RNXdDend3TEVhS0dqWXp4TWg4L1UxanNPNHl6WmlCQzIzWEtGc2pub1F5Wm5mb3dYa0REdGxMMWtkOFp2bTRmR0MwaHFKUEtUOVkrejJDTUV4aWFiMHMxMjFWeTdTT2tkYkc0K1VGa3pwNDVXeklxMTlEZU91VG1TbnJqUGd1QjM0bVNlTmFBdWJ2UTY0dDROQXNidjlJTWZVMi9rdytOczlqTUlManRFb2c5VTVOUU14Y09Sd1IwZlA3b3BXbDhoTlUvVWphak5YRHBCbWU2TTA4MDFqYm1nK29QZGZJTjUySFc3L0pqeGJuamZYcDB3NW96Mnh3RElDdXBSK0I4T202UXI2ZEhGTTkvelZrY0VIdzRCbFNhWjl0cjE1eHl3V3RldzFwQ3dIeDMyaGF1ZitFK3R0WFZDMjBCUXJ4NGJUZ1JWQ012eTk0cWZyYkhzOFdlRFpMd0VrdllldFA1MzZTSlVOc3l0WkRPekpMd3JPcXBXUVpYSHlSWmkvdWdtWUZYT29jSk5zUFBKL2lFeThLVEgrMEt0STFWQjJmNk1UR3h5TExFcnNydHBMVGxMRk1BblFPK2Y1RCIsIm1hYyI6IjFlZmM4NTc2ODYwZTg1YTUwZDBhM2E0ODFjZDEzMDVhOTgyY2Y4OTYyZTdmNTRlOGRlMzI2NDc4NzE5Yzc3MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJxT1JRTEZxSTRQK291eTVpRHlyR2c9PSIsInZhbHVlIjoiaGFMQ1hPWXF2VGdLc0Zvazk2T09MS2F0MVVTbHplV0gwOERFeitOc1dvYnlhQUF5SXIxbFJMckJCc1hKbUF6VHg4bm1KMWlOVkZNYTcwekdRTk5pVXRPSkg1M3c5L0VBbUhyV0pTOVNSNWJHeENNb20zbEVvVk9PRUlPS1dWVnlPLzd6RXBBNlBkaXFkemRpUFYxT3I5M2lHNHYrbG1lckRQSzJXblZpWkxlQ01EQ0lnUTRVQU5wRVBvcWRGZC9kcUZxc3Z6TlFjakp5OFBIeUVQeVlLQnJyU2FCdERwSFlRb21uend4QUJVR2paWkVHT05JQ1FmNUI3V2RwWk9tK1YwR29TMXByZFArZmZZSmhGeVpVUlN5eWpFVnlSam0ybHEwVnF1ekpJYmVYYkJYa0hQYitLV3RyTHd5cXA3MTNvU0hZbmJ6WjcwRGNYbnRpL0FWWVZncFA1NFNvRTk2S1Y5dzFBcUVqMHhnL0tWdW81M2FiWmdJS0I5b0VnWjhBRkxZT3kremZhWTRXVmdyR2VzMk5TajBTNFRtdVFFSW91b0hoQStkQndFYUFoemlXRzB6NnZhbm12ekFleENnUVdzVW9BU21udzN0YWxKMUdGVUtnUWlvc245MTlBa3JYQURhOEQyN0syOUh5bUJmUjZBUGpoMzFYMHg0bmgvN3JMUStrSXNoQ2dScUYyd09XQnBZVDlpekF6Qms2YzlZL2h5QTJUVHMwK1BtNFFIZWxoa1dibzU2aXJqRytjZjVRdzFhZVh2K3VWL0pMdXFoNHd1cU5wQVFWUmtmYTFrNlI5c0NxOFg0cG1veCt0eEtDYWZkVlRwemZpY2RuRHQ0NiIsIm1hYyI6IjE0N2VjYzMwN2ViMmIzYzUwZmViZWQyZjc4YzdhOGIxNWY4MDUxMWE5MzFiM2UzNGUxMDgyMzEzZDc3NjIxMjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+