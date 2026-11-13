Калужские специалисты начали ремонт теплосетей сразу в трех домах Первомайска

В Первомайске специалисты из Калужской области приступили к ремонту теплосетей в трёх многоквартирных домах. Работы ведутся в доме № 48 на улице Ленина, а также в домах № 8 и № 11 квартала 40 лет Победы, сообщил глава администрации округа Сергей Колягин.

Аварийная бригада устраняет неполадки на объектах теплоснабжения. Главная цель — обеспечить стабильную подачу тепла и не допустить перебоев. Специалисты пообещали выполнить все работы качественно и максимально оперативно.

Калужская область продолжает помогать Первомайску восстанавливать коммунальную инфраструктуру и поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения.