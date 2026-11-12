В Балабаново устанавливают решётки-уловители на канализационных насосных станциях
В Балабаново налаживают работу канализации: на насосной станции на улице Лесной ставят решётки-уловители. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Задача оборудования — задерживать крупный мусор, который вместе со сточными водами попадает в канализацию. Так получится реже сталкиваться с засорами, снизить риск поломок насосов и сделать систему водоотведения надёжнее.
Проблема с засорами в городе стоит остро: в трубы нередко попадают не только влажные салфетки, текстиль и обычный бытовой мусор, но и совсем неподходящие вещи — например, куртки, штаны или даже строительные инструменты.
Работы не ограничатся одной станцией: оборудование будут ставить и на других объектах Боровского округа. Уже договорились с администрацией деревни Кабицыно — там следующей планируют установить решётку на местной канализационной насосной станции.
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