В Калужской области расселят 17 тыс. кв. м аварийного жилья

В Центральном федеральном округе реализуется 569 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, механизм КРТ, действующий с 2021 года, позволяет создавать современные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой на месте заброшенных территорий.

В Калужской области на данный момент заключено 17 договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки со сроком реализации в 2029–2035 годах.

В рамках этих соглашений в Калуге и Обнинске планируется расселить порядка 17 тыс. кв. метров аварийного жилья. Реализация проектов позволит обновить городскую застройку и улучшить жилищные условия жителей региона.