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Недвижимость и ЖКХ

В Тарусском районе закрыли доступ к опасному заброшенному зданию

Дмитрий Ивьев
03.11, 12:45
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В деревне Кресты нашли аварийное заброшенное здание. Оно давно не используется, но раньше туда мог зайти любой желающий. Это было опасно для людей.

Прокуратура Тарусского района проверила ситуацию и обратилась в суд с требованием перекрыть доступ к объекту.

Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас попасть в здание нельзя, доступ все-таки ограничили.

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