В Тарусском районе закрыли доступ к опасному заброшенному зданию
В деревне Кресты нашли аварийное заброшенное здание. Оно давно не используется, но раньше туда мог зайти любой желающий. Это было опасно для людей.
Прокуратура Тарусского района проверила ситуацию и обратилась в суд с требованием перекрыть доступ к объекту.
Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас попасть в здание нельзя, доступ все-таки ограничили.
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