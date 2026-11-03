В Тарусском районе закрыли доступ к опасному заброшенному зданию

В деревне Кресты нашли аварийное заброшенное здание. Оно давно не используется, но раньше туда мог зайти любой желающий. Это было опасно для людей.

Прокуратура Тарусского района проверила ситуацию и обратилась в суд с требованием перекрыть доступ к объекту.

Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас попасть в здание нельзя, доступ все-таки ограничили.